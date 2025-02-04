NBA／好友唐西奇被交易到湖人 約柯奇：聯盟沒人是安全的

儘管墨菲（Trey Murphy III）轟進平生涯最高的41分，連兩戰破40分成為戴維斯（Anthony Davis）後隊史首見，麥凱倫（C.J. McCollum）也補上30分，但面對金塊三劍客約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）聯手攻下83分的火力優勢，鵜鶘終究難以抵抗，在客場以113比125落敗，吞下6連敗。

約柯奇攻下27分14籃板10助攻，完成本季第23次大三元，過去11場9場比賽送出大三元，生涯累積153次。

Nuggets Nikola Jokic on the trade of his good friend, Luka Doncic.



"Nobody expected it, especially him. I think nobody is safe in the league." pic.twitter.com/4ANr9NFjj2 — Rachel Strand (@MileHighRachel) 2025年2月4日

賽後約柯奇不免被問到有關好友唐西奇（Luka Doncic）被交易的事情，表示自己當下有傳訊息給他。「當然，我認為他沒有預料到會被交易。但NBA就是生意，在聯盟中沒有人是安全的。」約柯奇也補充：「我認為唐西奇是為大場面而生的球員。」

至於波特對於唐西奇被交易則是感到難以理解。「我仍然覺得有些事實會隨著時間的推移而浮出水面，因為說實話我真的無法理解這筆交易背後的邏輯是什麼。確實看起來有點奇怪。」

過去兩季湖人都在季後賽慘遭金塊修理，毫無招架之力，如今引進唐西奇後，勢必會有全新面貌。有趣的是，以目前金塊和湖人的戰績排名，兩隊可能又會在首輪碰頭。

MPJ goes off for 36 points and drills 7 threes as the @nuggets win their 3rd in a row and 7 of the last 10 📈🏔️ pic.twitter.com/OjQl4CZ1NE — NBA (@NBA) 2025年2月4日

波特在這場比賽中展現火燙手感，轟進7記三分球，拿下賽季新高36分。穆雷也有20分8助攻5籃板進帳。

鵜鶘下半場在一度落後20分的情況下，靠著墨菲第三節飆進24分、麥凱倫第四節獨拿17分，一度追到個位數分差；替補上場在這一節拿下9分的史特羅瑟（Julian Strawther）適時發揮，穩住了金塊贏球局勢。

葛登（Aaron Gordon）此役因傷缺席，談到他的傷勢情況，主帥馬龍（Michael Malone）透露：「他的小腿傷勢可能在本季剩下時間內，都會一直困擾著他。」馬龍也提到葛登先前對76人和黃蜂比賽都打超過30分鐘，顯然超出負荷。

先前吞下3連敗的金塊，近期面對3支聯盟後段班球隊沒有失手，取得3連勝後，排名仍維持西區第4。金塊下一場將繼續在自家迎戰鵜鶘。