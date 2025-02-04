NBA／禁區被拓荒者艾頓「統治」布克登太陽隊史得分王卻輸球

獨行俠無預警將年僅25歲的當家球星唐西奇（Luka Doncic）被交易到洛杉磯湖人，消息一出震撼了全聯盟，身為現役少數一人一城代表人物的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在談及

2025-02-04 12:11