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NBA／禁區被拓荒者艾頓「統治」布克登太陽隊史得分王卻輸球

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(左)登上太陽得分王，卻不敵前隊友艾頓(右)領軍的拓荒者。 美聯社
布克(左)登上太陽得分王，卻不敵前隊友艾頓(右)領軍的拓荒者。 美聯社

太陽隊三巨頭今天聯手砍下86分，但拓荒者隊靠著前太陽球員艾頓（Deandre Ayton）「統治」禁區，拿下25分20籃板，終場以121：119氣走太陽。拓荒者近9戰8勝，太陽則和勇士國王隊都是25勝24敗，並列西區第9。

布克（Devin Booker）3節打完就狂砍28分，不過太陽仍陷入6分落後，末節最後1.7秒太陽奧尼爾（Royce O'Neale）投進追平三分球，比賽進入延長賽。

延長賽太陽擺出5小陣容，結果杜蘭特（Kevin Durant）和布克輪流打鐵，反觀艾頓統治禁區，拿下9分，並狂摘6籃板，包含布克關鍵罰球失手所搶下的重要防守籃板，終場就以2分之差氣走太陽。

艾頓全場22投9中，得到25分20籃板。布克以1萬5678分超越戴維斯（Walter Davis）成為太陽隊史得分王，杜蘭特則拿下27分，比爾（Bradley Beal）有25分進帳。

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