聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／重返灣區！林書豪出任新秀挑戰賽教練 透露興奮心情
NBA官方今天公布，台裔球星林書豪將擔任新秀挑戰賽其中1隊的教練，林書豪也在個人IG限時動態開心寫道：「很快就能在灣區見到你們了。」
現年36歲的林書豪，雖然在2010年的NBA選秀會落選，但隨後因為夏季聯賽表現出色，獲金州勇士青睞而簽下合約，儘管後續沒能立即站穩NBA腳步，但他在勇士發展聯盟（G League）表現卻相當出色，繳出平均18分、5.8籃板、4.4助攻的數據。之後轉戰尼克更上演「林來瘋」，瞬間成為全球眾所矚目的焦點。
由於今年NBA全明星週末將在勇士新主場舉行，因此新秀挑戰賽的4支球隊教練全都跟勇士有關，包括哈德威（Tim Hardaway）領軍的「Team T」、李奇蒙（Mitch Richmond）帶隊的「Team M」，以及由穆林（Chris Mullin）掛帥的「Team C」，加上林書豪帶領的「G聯盟隊」。
除了林書豪外，新秀挑戰賽的其餘3名金州勇士傳奇球星，都已入選籃球名人堂。
今年NBA新秀挑戰賽賽制和以往不同，10名新秀、11名「2年級生」將於明天進行選秀後分為3隊，和發展聯盟隊（7名球員）共4隊進行對抗賽，最終獲勝的球隊才能進入全明星週末，和NBA球星們組成的球隊較量。
NBA全明星週末的新秀挑戰賽預計在2月15日登場，但據了解，林書豪12日還是會在台灣參與東亞超級聯賽（EASL）新北國王主場對馬尼拉電氣的比賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言