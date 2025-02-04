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NBA／唐西奇加盟湖人使詹皇明年退休？ESPN：生涯將延長

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 路透
唐西奇(左)、詹姆斯(右)。 路透

湖人隊前天將戴維斯（Anthony Davis）等籌碼交易至獨行俠隊，獲得25歲超級巨星唐西奇（Luka Doncic）。有部分球迷推測詹姆斯（LeBron James）可能即將在下賽季迎來生涯最後一舞，但事實可能與這項推測相反，詹姆斯有望延長職業生涯。

唐西奇與年輕的詹姆斯打法相似，是一名能長期持球的進攻發動機，且各項技能包皆具備，被外界看好扛下紫金軍團後詹姆斯時代的大旗。

《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）今天在節目上提到，「詹姆斯在交易截止日前，從未想過要求離隊，現在也沒這個打算。他將留在湖人與唐西奇並肩作戰，至少到本季結束。」

麥克曼奈明預測詹姆斯將執行球員選項，也有可能和球隊談新合約，「唐西奇這筆交易可能詹姆斯生涯再延長一段時間，明年不一定就是他最後一個賽季。」

麥克曼奈明認為湖人接下來將全力提升競爭力，確保1年半後能和唐西奇續約。由於球隊補強後更有機會爭冠，因此詹姆斯可能打得更久。

Anthony Davis LeBron James Luka Doncic 湖人

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