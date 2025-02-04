NBA／被交易後虧大了！唐西奇、福克斯失超級頂薪資格

NBA連兩天重磅交易背後，2名球星都虧上一大筆錢！獨行俠2日將球隊門面唐西奇送到湖人，而3日則換國王將一哥福克斯送到馬刺，未能達成效力同一隊的條件，讓唐、福二人都無法滿足「俗稱超級頂薪」的DVPE資格，拖延到簽下最高薪合約的時間，唐西奇預期將有1.16億美元的潛在損失，而福克斯也有可能損失3900萬美元。

連續的重磅交易

NBA連兩天都發生重磅的王牌交易，獨行俠與湖人為主的三方交易在2日引爆全世界，獨行俠主動向湖人提出球隊門面唐西奇的交易案，以此換來湖人的前場球星「一眉」戴維斯，3日持續由國王、馬刺、公牛發動三方重磅交易，國王把當家球星福克斯送到馬刺，拿回大量的選秀權，決定提前重建，而馬刺則是替少主溫班亞瑪找來外援。

根據《NBA分析》報導，這兩筆重磅交易後的戰力討論以外，只論球員個人利益，重磅交易的唐、福2人都可能失去潛在的大約機會，也就是俗稱「超級頂薪」合約的DVPE（指定老將延長合約）。

超級頂薪是什麼？

DVPE起源於2016年，當時被稱為「雷帝」的杜蘭特進入自由市場，小市場母隊雷霆與其他球隊競爭毫無優勢，只能眼睜睜看著自家培養的球星轉投他鄉，隨後聯盟出台DVPE政策，提供母隊續約優勢。

讓一路效力母隊7到9年，又有入選年度隊、MVP、DPOY（年度最佳防守）等榮譽的球星獲得資格，可以簽下起薪佔母隊總薪資35%、為期五年、每年漲幅8%的超級頂薪，對比其他球隊最高只能開出30%、最多四年、每年漲幅5%的頂薪約，無限提高母隊留人的可能。

轉隊失去資格

一旦轉隊，該球員就不再有DVPE的資格，未來想拿到球隊35%的最頂薪合約，只能利用鳥權、或累積到十年年資，由於新轉播合約即將上路，薪資總額上限拉高，越晚簽約對經濟損失越大。唐西奇本來預期可在今夏與母隊獨行俠簽下史上最高薪：為期5年總值3.45億美元的DVPE，而福克斯若能在本季入選年度前三隊，也可與國王簽下同樣的高額DVPE。

但在重磅交易發生後，唐西奇當前能與湖人續約的最高金額是5年2.29億美元，經濟損失大約是1.16億美元，而福克斯可與馬刺簽5年總值2.96億美元的延長合約，損失約3900萬美元。此外，隨著DVPE的消失，湖人在唐西奇當前合約到期時（1年半後），並沒有續約優勢，不續留湖人也是潛在風險。

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