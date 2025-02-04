NBA／從唐西奇交易看生意殘酷現實 安戴托昆波：忠誠不能雙標

獨行俠無預警將年僅25歲的當家球星唐西奇（Luka Doncic）被交易到洛杉磯湖人，消息一出震撼了全聯盟，身為現役少數一人一城代表人物的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在談及這筆交易時，表示自己一開始以為這完全是假消息，隨後他也坦言：「這實在太瘋狂了。」

「我以為這是假的。實在太瘋狂了。當然，我曾多次與唐西奇、戴維斯（Anthony Davis）以及交易案中的其他球員交手過很多次，這就是我們所生活的這個世界。」安戴托昆波強調，這筆交易再一次證明了NBA生意場上沒有人是安全的，沒有哪位球員能永遠立於不敗之地。

安戴托昆波還進一步列舉了唐西奇的各項成就：「一位曾5次入選年度最佳第一隊的25歲年輕人，一位僅在7個月前就率隊闖進總冠軍賽、並拿下得分王的球員；一位曾單場砍下超過70分、拿下60分大三元的明星賽先發，他場均34分、9籃板、10助攻，這些成就誰不知呢？」

安戴托昆波補充說，這不是要討論唐西奇有多優秀，而是大家都明白，他是聯盟中最好的球員之一。

談到NBA生意場的殘酷現實，安戴托昆波指出：「歸根結底，你每天都會被評價，你不能把任何東西視為理所當然。成為全明星並不代表你可以高枕無憂，能夠穿上球衣代表你的球隊、代表你的家庭上場，每一秒鐘你都要全力以赴。」他認為，球員和球隊在追求勝利和榮耀的過程中，理應遵守同一標準，絕不能對球隊和球員採取雙重標準。

安戴托昆波進一步解釋道：「當一支球隊為了自身的利益做出最佳決策，認為可以透過交易換來另一位能夠立刻幫助球隊奪冠的球員時，這是他們的生意行為。同樣地，當一位球員認為加盟另一支球隊可以給他帶來贏得冠軍的機會，我們也不能因此就對這個人進行道德譴責，說他不忠誠、沒做好本分，或者讓所有人失望。」

「歷史告訴我們，你必須為自己和家人做最有利的選擇，做出能夠幫助你獲勝的決策。」安戴托昆波最後強調。