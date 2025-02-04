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NBA／勇士已打電話問價「所有球星」 老闆與KD經紀人互動引遐想

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)與杜蘭特(右)擁抱。 美聯社
柯瑞(左)與杜蘭特(右)擁抱。 美聯社

今年交易截止日異常瘋狂，唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）、福克斯（De'Aaron Fox）和拉文（Zach LaVine）4名球星已轉隊，有消息指出，勇士隊幾乎問價過聯盟所有球星。

據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，巴特勒（Jimmy Butler）不願意和勇士續約，使達成交易的可能性變得渺茫。

不過知名記者查拉尼亞（Shams Charania）證實勇士現在真的在詢問每位明星球員，「你能想到的明星球員，勇士大概都打過電話了。他們聯繫過喬治（Paul George），也對每位球星進行調查，包含詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和巴特勒這些球員，勇士下定決心找到另一位超級巨星。」

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）提到杜蘭特合約還有1年半，讓他更有主動權決定自己的未來。上周太陽與勇士在大通中心交手時，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）與杜蘭特經紀人克萊曼（Rich Kleiman）坐在一起並多次交談，中場休息和賽後更同時出現在「Bridge Club」，這是位於大通中心的貴賓休息室。

史萊特指出，勇士確實已經詢問交易杜蘭特的可能性，但目前不清楚杜蘭特是否願意重返勇士，以及太陽是否願意在這個時刻放他走。這一切將取決於巴特勒的未來、熱火的交易動機、比爾（Bradley Beal）沉重的合約及杜蘭特對這些變化的反應。

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