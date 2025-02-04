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NBA／唐西奇體重飆升？魔術強森：詹姆斯可教他認真對待身體

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
魔術強森樂見這筆重磅交易，還稱詹皇可就近指導唐西奇控制體態。 路透
魔術強森樂見這筆重磅交易，還稱詹皇可就近指導唐西奇控制體態。 路透

NBA本周最大新聞莫過於獨行俠隊發動的三方交易案，獨行俠將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人隊換戴維斯（Anthony Davis），曾在湖人球團工作過的傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）樂見這筆重磅交易，認為唐西奇能讓湖人成為爭冠隊伍，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也將幫助唐西奇成長，包括認真控管體態的部分。

2018年進入NBA的唐西奇，7個球季5度入選全明星賽，去年在年度MVP票選名列第3，還助隊奪下西區冠軍並獲選MVP、率獨行俠重返總冠軍賽，不過也傳出飲食和身體控管狀態讓球團憂心，成為驚天交易案的觸發點。

198公分的唐西奇官方體重是230磅（約104公斤），但美國媒體ESPN報導，唐西奇本季初體重曾飆到260磅（約118公斤），且在耶誕大戰傷到小腿後就養傷至今。

「魔術」強森提到，期待看到唐西奇穿上紫金戰袍，他的加入絕對讓湖人成為爭冠球隊；詹姆斯對唐西奇也將帶來正面影響，可以將自身的冠軍心態教導給湖人新成員，「包括認真對待他的身體狀況。」

去年底剛過40歲生日的詹姆斯，今年已是第22個NBA賽季，身體狀態維持仍佳，本季多次出現暴扣美技，不過對於交易案也是毫無所知，目前也沒發表看法。

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