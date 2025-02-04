NBA／KD重返金州？傳勇士尋求交易打造「詹柯杜」夢幻陣容

湖人與獨行俠隊完成唐西奇（Luka Doncic）交易案震撼全聯盟，同為超人氣球隊的勇士隊也傳出正積極尋找球星加盟，終極目標是組成詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）的夢幻三巨頭。

詹姆斯、柯瑞和杜蘭特去年在巴黎奧運聯手摘金，帶給全世界球迷美好回憶，如今傳出勇士打算讓這3位資深巨星再度齊聚一堂。NBA知名記者費雪（Jake Fischer）爆料，「勇士內部正在討論一個非常有野心的想法，是否存在可行方式完成夢幻操作，將詹姆斯和杜蘭特同時帶到灣區。」

費雪還提到，太陽表態無意在交易截止日前交易杜蘭特，但根據消息人士透露，太陽至少願意聽取各隊的報價，杜蘭特本人也知道這些傳聞。

《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）也指出，勇士確實非常認真考慮與杜蘭特重聚，由於太陽與熱火隊討論交易巴特勒（Jimmy Butler）陷入僵局，其他球隊認為太陽正認真考慮於交易截止日前交易杜蘭特。