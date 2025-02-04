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NBA／溫班亞瑪、保羅「老少配」 爭取技術挑戰賽首冠

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪(左)和保羅將攜手出席今年明星周的技術挑戰賽。 法新社
溫班亞瑪(左)和保羅將攜手出席今年明星周的技術挑戰賽。 法新社

根據報導，馬刺「老少配」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和保羅（Chris Paul）將攜手出席今年明星周的技術挑戰賽，成了比賽一大亮點。

這是保羅自2006年首次參賽以來，第5次參與技術挑戰賽，作為史上助攻第2多的球員，儘管一直被視為控球高手，但保羅始終未能摘得這項賽事的冠軍。

另一方面，溫班亞瑪雖然去年就參加過技術挑戰賽，與同為狀元的愛德華（Anthony Edwards）及班凱羅（Paolo Banchero）組成「Top Picks隊」，但最終輸給了哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、透納（Myles Turner）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）所組成的地主溜馬三劍客陣容。

特別是比賽過程中，愛德華甚至嘗試用左手投籃，結果連續外線失手，浪費了不少時間，也讓溫班亞瑪在替補席看起來顯得無奈。

如今溫班亞瑪將和保羅一同爭取技術挑戰賽的「首冠」，天龍地虎的搭配也格外令人注目。

除了技術挑戰賽外，溫班亞瑪已經被選進明星賽，菜鳥卡瑟爾（Stephon Castle）也入選新秀挑戰賽，並且要在灌籃大賽一展身手。

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