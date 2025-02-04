NBA／「不會忘記奪冠的感動」戴維斯感性發文向湖人告別

明星長人戴維斯（Anthony Davis）前天被湖人隊交易至獨行俠隊，換回超級巨星唐西奇（Luka Doncic），震撼籃壇。如今戴維斯也在社群媒體發文向洛杉磯告別。

戴維斯2019年向鵜鶘隊提出交易申請，最終如願加盟湖人。2020年聯盟因疫情在泡泡園區打季後賽，最終由戴維斯聯手詹姆斯（LeBron James）等人奪下冠軍，不過接下來幾年湖人屢次在季後賽不敵金塊隊，如今戴維斯也成為唐西奇交易案的主要籌碼。

戴維斯社群帳號已換上身穿獨行俠球衣的照片，他分享湖人時期的精華影片並感性寫道，「6年前我帶著奪冠夢來到這，我永遠不會忘記我們實現那一刻的感動！籃球就是一門生意，就像其他行業一樣，我對這座城市充滿感激，這是我贏下第一枚冠軍戒指的地方，也是我建立家庭與深厚友情的地方，這裡永遠會是我的家。」

「我的家人和我真心感謝所有讓這裡成為我們家的每位朋友，也掛念那些在大火中失去家園的人們。致敬我的隊友們，我們的交情早已超越休息室和球衣，洛杉磯永遠在我心中佔有特別位置。每個偉大故事都有令人興奮的下一篇章，達拉斯我們來了！」