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NBA／兒子不該被如此對待！唐西奇爸爸怒罵獨行俠虛偽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
老唐西奇（右）用「虛偽」形容獨行俠，喊兒子不應該被如此對待。 路透
老唐西奇（右）用「虛偽」形容獨行俠，喊兒子不應該被如此對待。 路透

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人隊換戴維斯（Anthony Davis），成為今年最重磅的交易，昨天唐西奇在社群感謝球迷和達拉斯，對球團沒有太多著墨，不過人在斯洛維尼亞的爸爸老唐西奇（Sasa Doncic）直接用「虛偽」形容獨行俠，喊兒子不應該被如此對待。

老唐西奇接受斯洛維尼亞媒體《Arena Sport 1》批評獨行俠策劃的3方交易，他表示能明白有些時刻當不認同某些哲學，或是不喜歡某些球員時，交易會發生，「但我認為正是這樣的保密，或者對某些人的保密，甚至是虛偽，傷害到我，因為我認為唐西奇絕對不該被這樣對待。」

獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）讚戴維斯的出色防守是交易原因之一，並說「防守贏得總冠軍」，同時也承認唐西奇今年夏天有資格續下超頂級合約也是關鍵因素，不過也有消息來源透露，唐西奇身體狀態才是獨行俠發動交易的主因。唐西奇本季因傷只打了22場比賽，養傷期間體重增加，飲食和體重控管讓球團感到憂心，才是交易案的核心。

老唐西奇指出，兒子上季打了70場例行賽，場均出賽時間37.5分鐘，還打了22場季後賽，且季後賽上場時間更多，對身體造成負擔造成本季傷勢不斷狀況，「上季之前唐西奇狀態根本不是個問題，我再說一次，有人說他不夠精實。他打了，我不知道，100場比賽，幾乎40分鐘的時間都有2到3個球員不斷對付他。」

「他被打了，然後你說了些和他有關的事，我認為某些人這樣非常不公平。你交易她，站在自己立場，但不要找藉口或推託，就是這樣。」老唐西奇強調，兒子做了很多犧牲，也非常尊敬達拉斯這座城市，被球團如此對待十分不公平。

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