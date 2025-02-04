NBA／超虧！唐西奇才剛在達拉斯買豪宅 被交易後不禁落淚

獨行俠隊昨日突然將陣中頭號大將唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人隊，球評「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上爆料，唐西奇得知消息後不禁落淚，因為他上週才剛在達拉斯當地成交一棟價值1500萬美元的豪宅。

唐西奇自加盟獨行俠以來就受到重用，而他上賽季也帶領獨行俠睽違13年闖入冠軍賽，因此對於球迷來說，這項交易案無疑是晴天霹靂。不只球迷，連唐西奇的父親都在訪談中為兒子抱不平，認為他沒有受到足夠尊重。

"I find it extremely disrespectful... I'm also not buying that [Jason] Kidd just didn't know... [Luka Doncic] just bought a $15M house, just closed like last week in Dallas... He cried when he found out."



— Chandler Parsons 👀



(via @RunItBackFDTV)pic.twitter.com/rPDeJRugDo — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2025年2月3日

原本被球迷寄託「一人一城」的期望，就連獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也曾說：「若要在妻子與唐西奇留在獨行俠間抉擇，那就等我辦離婚吧。」，如今卻事與願違，帕森斯透露：「唐西奇上週才剛在達拉斯買了一棟1500萬美元的房子，聽到被交易的消息他都哭了。」

雖然曾力挺唐西奇，但在先前庫班表示，自己沒有插手這樁交易案。他已在2023年售出球隊大部分股權，並回應：「獨行俠已不是我的球隊。」帕森斯則在節目上直言：「這真的很不尊重人，我也不相信教頭基德（Jason Kidd）完全不知道交易案的事。」