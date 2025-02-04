NBA／林書豪重返勇士！明星賽周驚喜當教練

NBA明星賽今年將在勇士隊主場大通中心舉行，NBA今天公布台灣時間2月15日新秀挑戰賽教練團陣容，目前效力TPBL新北國王隊的「哈佛小子」林書豪驚喜出現在4名教練陣容中，下周將和3名名人堂傳奇球星領軍對決。

3位名人堂球星分別是哈德威（Tim Hardaway Sr.）、穆林（Chris Mullin）和李奇蒙（Mitch Richmond），3人都曾是勇士成員，唯一現役的林書豪也曾在2010到11球季穿上勇士戰袍，之後在尼克隊颳起「林來瘋」熱潮，下周將重返勇士，成明星賽周一大亮點。

今年NBA明星賽改制，新秀對抗賽28名球員共分成4支隊伍，將在台灣時間2月15日進行3場比賽，冠軍隊伍將可參加台灣時間17日進行的明星賽，得到更多曝光機會；哈德威、穆林和李奇蒙明天將進行新秀挑戰賽選秀，林書豪則是擔任發展聯盟隊的教練。

NBA社群一發佈新秀挑戰賽教練陣容，立刻湧入大量球迷留言，林書豪成為留言的焦點，許多球迷都直呼驚喜，還出現許多「林來瘋」時期的影片和照片。