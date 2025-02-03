NBA／獨行俠提案交易唐西奇 湖人總管乍聽：你在開玩笑嗎？

在一樁震撼籃壇的超級交易中，達拉斯獨行俠將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人，換來頂尖長人戴維斯（Anthony Davis），這一變動令聯盟各界目瞪口呆。根據《達拉斯晨報》報導，這筆交易並非一時衝動，而是在過去一個多月的籌劃與談判後完成。獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）揭示了交易幕後的詳細過程。

哈里森透露，他在一月初首次與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）談論這筆交易時，佩林卡的第一反應是：「不可能吧？你在開玩笑嗎？」然而，哈里森認為這項提案值得深入探討：「嗯，很有趣，也許我會考慮。」

從那時起，雙方開始頻繁接觸，並在三週內逐步敲定細節。由於牽涉兩隊看板球星，雙方對談判進行了嚴格保密，就連唐西奇、戴維斯和教練團隊都未被事先告知。

First moments in the City of Angels.



Welcome to LA, @luka7doncic! pic.twitter.com/gTRZHUBQAR — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2025年2月3日

哈里森表示：「總教練基德（Jason Kidd）完全不知情，直到交易完成後才得知此事。這是一個艱難的決策，但作為總管，這是我的職責。」

交易定案後，哈里森並未當面通知唐西奇，而是透過簡訊與語音留言告知，他表示，「我想他應該不想和我講話。」

哈里森進一步解釋，這筆交易的核心原因在於提前應對唐西奇的合約問題。唐西奇原本將在今年夏天符合簽署五年3.45億美元超級頂薪合約的資格，但這也可能引發其他球隊爭相追逐。

「我們知道有許多球隊已經在準備等他成為自由球員後爭取簽下他。因此，我們選擇提早行動，以避免未來的動盪。」哈里森說。

NBA歷史上罕見這種在球季中送走年僅25歲當家球星的做法，消息曝光後自然引發大量獨行俠球迷的不滿，批評聲浪湧入官方社群，甚至有人在主場外抬棺抗議。

哈里森則表示：「我理解球迷的情緒，但我們的目標是讓球隊在短期和長期內都能更具競爭力。我相信隨著我們開始贏球，這些疑慮會逐漸消散。」

獨行俠現任總監杜蒙（Patrick Dumont）對這筆交易全力支持，並授權哈里森進行相關決策。杜蒙在去年底收購了獨行俠的多數股權，而原擁有者庫班（Mark Cuban）則保留少數股權，他未參與這次交易的談判。