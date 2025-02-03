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NBA／僅合作22場！唐西奇交易太震撼 湯普森拿詹皇「決定」類比

聯合新聞網／ 綜合外電報導
湯普森與唐西奇僅合作半季就分開。 路透社
湯普森與唐西奇僅合作半季就分開。 路透社

達拉斯獨行俠突然將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人，換來全能名星長人戴維斯（Anthony Davis），此交易可說是震驚了整個聯盟。去年夏天，曾因看好與唐西奇並肩作戰而選擇加盟獨行俠的湯普森（Klay Thompson），也對這筆交易發表了個人看法。

「我祝福唐西奇一切順利。能夠和他一起打那22場比賽，真的非常愉快。不過現在我們顯然要張開雙臂歡迎戴維斯的加入。」湯普森說。

「戴維斯是一位歷史級的球員，曾入選NBA75大球星之一。」湯普森強調，他明白這就是NBA商業操作的生意本質，球員需要以專業態度面對突如其來的變化。

「在這個商業聯盟中，變動是常態，身為職業球員，我們必須隨時專注於眼前的事情。無論如何，我的目標不會改變，還是要朝著爭冠努力。」

湯普森也不免感嘆，唐西奇原本被視為獨行俠未來十年的絕對基石，「如果連他都能被交易，那就代表任何人都有可能。」

湯普森甚至拿這筆交易與2010年詹姆斯（LeBron James）加盟邁阿密熱火時的震撼效應相比，認為這樣的轉會決定對聯盟產生了同樣巨大的衝擊。

「這和當年詹姆斯的決定很相似，當時是他主動做出的選擇。但唐西奇是一名被視為建隊核心的球員，我相信他會在加州陽光下過得很好。」湯普森說。

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