NBA／僅合作22場！唐西奇交易太震撼 湯普森拿詹皇「決定」類比

達拉斯獨行俠突然將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人，換來全能名星長人戴維斯（Anthony Davis），此交易可說是震驚了整個聯盟。去年夏天，曾因看好與唐西奇並肩作戰而選擇加盟獨行俠的湯普森（Klay Thompson），也對這筆交易發表了個人看法。

「我祝福唐西奇一切順利。能夠和他一起打那22場比賽，真的非常愉快。不過現在我們顯然要張開雙臂歡迎戴維斯的加入。」湯普森說。

Klay Thompson on the trade that sent Luka Doncic to the Lakers:



“I wish Luka the best. It was a joy to play with him in those 22 games we were together, but we’re obviously going to welcome AD with open arms…It’s the nature of the business, obviously you have to be professional… pic.twitter.com/PjqGwnot2O — Mike Curtis (@MikeACurtis2) 2025年2月2日

「戴維斯是一位歷史級的球員，曾入選NBA75大球星之一。」湯普森強調，他明白這就是NBA商業操作的生意本質，球員需要以專業態度面對突如其來的變化。

「在這個商業聯盟中，變動是常態，身為職業球員，我們必須隨時專注於眼前的事情。無論如何，我的目標不會改變，還是要朝著爭冠努力。」

湯普森也不免感嘆，唐西奇原本被視為獨行俠未來十年的絕對基石，「如果連他都能被交易，那就代表任何人都有可能。」

First moments in the City of Angels.



Welcome to LA, @luka7doncic! pic.twitter.com/gTRZHUBQAR — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2025年2月3日

湯普森甚至拿這筆交易與2010年詹姆斯（LeBron James）加盟邁阿密熱火時的震撼效應相比，認為這樣的轉會決定對聯盟產生了同樣巨大的衝擊。

「這和當年詹姆斯的決定很相似，當時是他主動做出的選擇。但唐西奇是一名被視為建隊核心的球員，我相信他會在加州陽光下過得很好。」湯普森說。