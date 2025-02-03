NBA／獨行俠RIP！不滿送走唐西奇 死忠球迷抬棺材到主場外

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人隊，昨天交易消息一出為籃球圈投入震撼彈，今天唐西奇特別在社群發文感謝達拉斯球迷7年來的支持，不過也有不少球迷對球團送走當家球星的舉動不埋單，今天還有球迷抬著棺材到獨行俠球場外，象徵送球隊最後一程。

Three dudes brought a coffin to American Airlines Center. They’re playing “See You Again.”



“Rest in peace to the Mavs.” pic.twitter.com/0Ndv26vGyb — Shawn McFarland (@McFarland_Shawn) 2025年2月2日

2018年從歐洲轉戰NBA的唐西奇在社群提到，7年前到美國追夢，非常希望為獨行俠球迷帶來一座總冠軍，「你們給我的愛和支持比我夢想的還要更多，對一個從斯洛維尼亞首度到美國的年輕小子來說，你們讓北德州就像我的家鄉。」唐西奇也感謝球迷陪他一起共度在達拉斯的高潮起伏，並感謝球團，最後寫下「達拉斯是特別的所在，獨行俠球迷是特別的粉絲」和第一支NBA隊伍告別。

唐西奇的球迷表達對於交易案的不滿。 路透社

許多支持者聚集在獨行俠主場美國航空中心外。 路透通訊社

唐西奇的球迷顯然對交易案十分不滿，今天許多支持者聚集在獨行俠主場美國航空中心（American Airlines Center）外，台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等，讚揚唐西奇的貢獻，同時批評獨行俠的舉動。

獨行俠球迷抬棺材到球場外，表達對於交易的不滿。圖截自X

一名球迷更花了3千美元買下一具棺材，直接抬到球場外，要獨行俠好好安息；還有激進球迷在獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）雕像前塗鴉寫下對球團總經理哈里森（Nico Harrison）的不滿字眼，儘管清潔人員立刻出動，塗鴉仍沒完全清除。

唐西奇的球迷聚集在獨行俠主場美國航空中心外，台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等。 路透社

哈里森受訪時表示，能理解球迷肯定會震驚，但自己的工作之一就是做出艱難決定，讓球隊邁向成功一直是首要且最重要的目標。

獨行俠主場美國航空中心台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等。 路透通訊社

獨行俠主場美國航空中心台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等，讚揚唐西奇的貢獻，同時批評獨行俠的舉動。 路透社