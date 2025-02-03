快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／獨行俠RIP！不滿送走唐西奇 死忠球迷抬棺材到主場外

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獨行俠球迷抬一具棺材到球場外，表達對於交易的不滿。圖截自X
獨行俠球迷抬一具棺材到球場外，表達對於交易的不滿。圖截自X

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Doncic）送到湖人隊，昨天交易消息一出為籃球圈投入震撼彈，今天唐西奇特別在社群發文感謝達拉斯球迷7年來的支持，不過也有不少球迷對球團送走當家球星的舉動不埋單，今天還有球迷抬著棺材到獨行俠球場外，象徵送球隊最後一程。

2018年從歐洲轉戰NBA的唐西奇在社群提到，7年前到美國追夢，非常希望為獨行俠球迷帶來一座總冠軍，「你們給我的愛和支持比我夢想的還要更多，對一個從斯洛維尼亞首度到美國的年輕小子來說，你們讓北德州就像我的家鄉。」唐西奇也感謝球迷陪他一起共度在達拉斯的高潮起伏，並感謝球團，最後寫下「達拉斯是特別的所在，獨行俠球迷是特別的粉絲」和第一支NBA隊伍告別。

唐西奇的球迷表達對於交易案的不滿。 路透社
唐西奇的球迷表達對於交易案的不滿。 路透社

許多支持者聚集在獨行俠主場美國航空中心外。 路透通訊社
許多支持者聚集在獨行俠主場美國航空中心外。 路透通訊社

唐西奇的球迷顯然對交易案十分不滿，今天許多支持者聚集在獨行俠主場美國航空中心（American Airlines Center）外，台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等，讚揚唐西奇的貢獻，同時批評獨行俠的舉動。

獨行俠球迷抬棺材到球場外，表達對於交易的不滿。圖截自X
獨行俠球迷抬棺材到球場外，表達對於交易的不滿。圖截自X

一名球迷更花了3千美元買下一具棺材，直接抬到球場外，要獨行俠好好安息；還有激進球迷在獨行俠傳奇球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）雕像前塗鴉寫下對球團總經理哈里森（Nico Harrison）的不滿字眼，儘管清潔人員立刻出動，塗鴉仍沒完全清除。

唐西奇的球迷聚集在獨行俠主場美國航空中心外，台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等。 路透社
唐西奇的球迷聚集在獨行俠主場美國航空中心外，台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等。 路透社

哈里森受訪時表示，能理解球迷肯定會震驚，但自己的工作之一就是做出艱難決定，讓球隊邁向成功一直是首要且最重要的目標。

獨行俠主場美國航空中心台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等。 路透通訊社
獨行俠主場美國航空中心台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等。 路透通訊社

獨行俠主場美國航空中心台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等，讚揚唐西奇的貢獻，同時批評獨行俠的舉動。 路透社
獨行俠主場美國航空中心台階上佈滿唐西奇的球衣、上衣、紀念品和花束等，讚揚唐西奇的貢獻，同時批評獨行俠的舉動。 路透社

獨行俠球迷抬棺材表達不滿。圖截自X
獨行俠球迷抬棺材表達不滿。圖截自X

延伸閱讀

NBA／湖人下個可能交易巨星？詹姆斯傾向在湖人退休

NBA／重磅交易後首戰......獨行俠慘遭騎士血洗43分

NBA／庫班完全沒插手！獨行俠總經理發動唐西奇交易案

NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊

相關新聞

NBA／馬刺三方交易收下福克斯 拉文轉戰國王再次聯手德羅展

就在唐西奇（Luka Doncic）交易案震驚聯盟之後，其他球隊顯然也想在季中交易截止日前放開手腳全力出擊！ 根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，同屬加州的國王與馬刺、公

NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊

NBA昨天傳出獨行俠當家前星唐西奇（Luka Doncic）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）互換東家...

NBA／獨行俠RIP！不滿送走唐西奇 死忠球迷抬棺材到主場外

獨行俠隊將當家球星唐西奇（Luka Dončić）送到湖人隊，昨天交易消息一出為籃球圈投入震撼彈，今天唐西奇特別在社群發...

NBA／重磅交易後首戰......獨行俠慘遭騎士血洗43分

NBA昨天傳出獨行俠隊當家前星唐西奇（Luka Doncic）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）互換東...

NBA／重磅交易 獨行俠棄唐西奇 換湖人戴維斯

台灣春節連假最後一天，ＮＢＡ驚爆一筆震撼外界的重磅交易，獨行俠隊送走廿五歲當家少主唐西奇，從湖人隊換來卅二歲的全能長人戴...

NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

獨行俠和湖人今天驚爆超級交易案，唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家消息一出，不少人都感到錯愕；而許多NBA球星更對這突如其來的重磅交易感到震驚。 Ap

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。