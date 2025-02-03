NBA／戴維斯進駐後角色定位？獨行俠總管：參考騎士雙塔模式

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中央社／ 台北3日電
戴維斯轉戰達拉斯。
戴維斯轉戰達拉斯。

達拉斯獨行俠、洛杉磯湖人昨天完成重磅交易，唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）互換東家，戴維斯昔日在湖人時曾表達想打大前鋒，如今可望如願，教頭基德（Jason Kidd）今天說，戴維斯可能擔任先發4號位。

昨天獨行俠、湖人與猶他爵士完成一筆震撼的三方交易，其中最受矚目的是，獨行俠以當家球星唐西奇為主的包裹交易，向湖人換來戴維斯、克里斯提（Max Christie）與選秀籤。

談到用唐西奇換戴維斯的決定，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）今天重申，「我們相信防守能幫助球隊贏得冠軍，所以引進了聯盟中攻守兼備的頂尖球員之一。」

戴維斯過去在湖人時以中鋒為主，但他其實曾多次表達想打大前鋒的想法，獨行俠總教練基德指出，戴維斯可能擔任先發4號位（大前鋒）。

哈里森表示，希望能參考克里夫蘭騎士莫布里（Evan Mobley）、艾倫（Jarrett Allen）雙塔模式，會讓戴維斯與葛佛（Daniel Gafford）搭檔打4號位，但戴維斯也可能會在比賽後段改打5號位（中鋒）。

騎士雙塔莫布里(左)、艾倫。 路透社
騎士雙塔莫布里(左)、艾倫。 路透社

獨行俠在這筆交易案後，今天客場出戰聯盟龍頭騎士，在厄文（Kyrie Irving）、華盛頓（P.J.Washington）、葛佛（Daniel Gafford）等多名主力休兵情況下，首節就以19比50落後。

騎士在首節締造隊史單節得分紀錄後，半場打完就取得91比46領先，半場得分同樣創隊史新猷，最終以144比101大勝，而團隊全場命中26顆三分球，更寫下隊史新高，並靠著麥瑞爾（Sam Merrill）、莫布里各得27分、22分，成為本季首支40勝隊伍。

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