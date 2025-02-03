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NBA／湖人下個可能交易巨星？詹姆斯傾向在湖人退休

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

NBA昨天傳出獨行俠隊當家前星唐西奇（Luka Doncic）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易案，連湖人「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也毫不知情，不過年過40歲的詹姆斯去年受訪就已提到，希望選手生涯的尾聲都能待在湖人，親近的消息來源也向美國《ESPN》證實，本季完成和兒子同隊目標的詹姆斯，傾向交易大限後繼續留在洛杉磯。

去年底剛滿40歲的詹姆斯，去年休季期間和湖人續約2年，這份合約包括了禁止交易條款；在詹姆斯和湖人簽下這筆合約前，勇士去年交易大限前曾詢問交易詹姆斯的可能性，不過因詹姆斯不感興趣讓交易告吹。

勇士對詹姆斯有興趣的消息出來不久就是去年明星賽，詹姆斯當時受訪時表示，自己是「湖人人」，從2018年到洛杉磯後一直很開心，「希望能一直持續下去。」不過他也沒把話說死，2025到26賽季將有球員選擇權的「小皇帝」說：「會待多久或是我會穿上什麼球衣我沒有答案，希望是湖人，這是很好的球團，有許多優秀人員，但讓我們繼續看下去。」

消息來源透露，詹姆斯對獨行俠和湖人的重磅交易案並不知情，昨天擊敗尼克隊後和家人共進晚餐才驚訝得知消息。

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