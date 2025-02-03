NBA／馬刺三方交易收下福克斯 拉文轉戰國王再次聯手德羅展

就在唐西奇（Luka Doncic）交易案震驚聯盟之後，其他球隊顯然也想在季中交易截止日前放開手腳全力出擊！

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的爆料，同屬加州的國王與馬刺、公牛達成交易協議，將原本傳聞已久的主力控衛福克斯（De'Aaron Fox）送到聖安東尼奧，還從國王手上獲得麥勞夫林（Jordan McLaughlin）；拉文（Zach LaVine）則是前往沙加緬度，與德羅展（DeMar DeRozan）再度聚首。

國王除了拉文外，得到西索科（Sidy Cissoko）、2025年來自黃蜂的首輪選秀權、2027年來自馬刺的首輪選秀權、2031來自灰狼的首輪選秀權；還有3個二輪選秀權，分別來自2025年公牛、2028年金塊和2028年自己手上的二輪籤。

至於公牛則是收下柯林斯（Zach Collins）、瓊斯（Tre Jones），以及從國王手上拿到的赫爾特（Kevin Huerter），還有收回送給馬刺的2025年首輪選秀權。