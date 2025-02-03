NBA／「23+77=100」！合體偶像詹姆斯 湖人喜迎唐西奇加盟
洛杉磯湖人在社群媒體宣布唐西奇（Luka Doncic）加入，唐西奇把湖人球星詹姆斯視為偶像，兩人未來當隊友，球衣背號相加正好一百分。
NBA重磅交易，湖人與達拉斯獨行俠、猶他爵士達成三方交易，其中最受注目的是獨行俠把當家球星唐西奇送到湖人，換來明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）。
湖人隊社群媒體今天發出歡迎唐西奇的照片、影片，宣布他將穿上湖人77號戰袍，並且以「23+77=100」的數學等式，宣告唐西奇與詹姆斯（LeBron James）的組合即將登場。湖人社群貼出影片，唐西奇訪談回顧，第一次與詹姆斯對陣的時候「跟偶像同場比賽，我很緊張」。
影片也回顧詹姆斯過去對唐西奇的稱讚：「能夠激勵一個孩子，他之前甚至不在美國，我感覺非常特別。他有能力，為自己或隊友製造進攻機會、搶籃板，純粹因為對籃球的熱愛而打球，從旁欣賞真是一件美好的事。」
影片回顧唐西奇與詹姆斯過去在明星賽並肩而坐的畫面，互動熱絡。唐西奇說，自己來自中歐國家斯洛維尼亞（Slovenia），能與詹姆斯有這樣的交流，真的是很難得的經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言