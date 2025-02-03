NBA／重磅交易後首戰......獨行俠被騎士血洗43分

NBA昨天傳出獨行俠隊當家前星唐西奇（Luka Doncic）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）互換東家的超重磅交易，交易後獨行俠今天面對東區龍頭騎士隊，第一節就被對手狂灌50分，半場91分也打破騎士隊史紀錄，最終寫下101：144的慘敗。

在唐西奇被送出、厄文（Kyrie Irving）因傷缺陣下，騎士第一節轟下50分就是隊史新猷，第二節再有41分進帳，半場91分不但是騎士隊史新頁，在NBA史上也排上第3高分。

半場打完就取得91：46誇張領先的騎士，下半場僅管火力降溫，全場仍轟下隊史新高的26記三分彈，替補出賽的麥瑞爾（Sam Merrill）一人就包辦9球貢獻全隊最高27分，帶出全隊8人得分兩位數表現，莫布里（Evan Mobley）22分、11籃板，葛蘭特（Darius Garland）贊助17分、10助攻，聯手助隊將戰績推進到聯盟最佳的40勝9敗。

群龍無首的獨行俠以哈迪（Jaden Hardy）21分最高，湯普森（Klay Thompson）10投僅1中拿2分，寫下本季轉戰獨行俠的次慘表現，球隊也吞下2連敗。