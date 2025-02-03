NBA／庫班完全沒插手！獨行俠總經理發動唐西奇交易案

獨行俠隊將一手打造的當家球星唐西奇（Luka Dončić）交易到湖人隊，消息一出震驚各界，誰是交易的發動者成為討論話題，獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）已經表示沒有參與交易案，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）則是擔起交易責任。

65歲的庫班在2000年買下獨行俠，2023年將多數股權出售，讓經營拉斯維加斯金沙賭場公司的艾德森（Miriam Adelson）家族擁有獨行俠經營權，艾德森的女婿杜蒙（Patrick Dumont）正是現在獨行俠總監。

唐西奇2018年從皇家馬德里隊轉戰NBA，第一個落腳處就是獨行俠，超過6個球季來一直是獨行俠當家球星，去年更率隊重返總冠軍賽，交易消息成籃球界大新聞。哈里森接受達拉斯晨報（The Dallas Morning News）訪問時透露，杜蒙對唐西奇交易案十分支持，自己也相信這對球隊不論短期或長期的成功都是重要一步。

哈里森特別提到，唐西奇今年夏天有獲得超級頂薪續約的資格，新合約將近5年3.5億美元，「我們真的覺得要在喧囂夏天前超前部署，他有資格獲得超級頂薪，而且距離他跳出任何合約還有一年時間，所以我們真的覺得我們該先有動作。」