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NBA／原以為終身獨行俠！唐西奇感性告別 ：謝謝達拉斯

中央社／ 台北3日電
唐西奇告別達拉斯。 路透社
唐西奇告別達拉斯。 路透社

達拉斯獨行俠交易至洛杉磯湖人後，球星唐西奇（Luka Doncic）今天在社群平台發布聲明表達對達拉斯這座城市的感謝，並提到以為會在這裡度過整個職業生涯。

NBA昨天出現重磅的三方交易，其中獨行俠祭出以當家球星唐西奇為主的交易包裹，向湖人換來戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）與2029年的首輪選秀籤，消息一出立刻引發外界熱議，甚至多名NBA球星接連表達震驚之意。

來自斯洛維尼亞的唐西奇，NBA生涯從獨行俠起步，並締造無數榮耀，包含贏得新人王、得分王等頭銜，更5度入選NBA年度第一隊，上季還率隊挺進總冠軍賽，只是與冠軍金盃擦肩而過。

如今即將披上湖人戰袍，唐西奇今天透過聲明表達對達拉斯的感謝，「你們給予我的愛與支持，已經遠遠超過我夢想中的一切，這是我第一次來到美國，而你們讓北德州成為我的家，而且無論是順境還是逆境，你們的支持從未改變，也總是在最需要的時候挺身而出。」

唐西奇指出，原本以為自己將在達拉斯度過整個職業生涯，並且幫助獨行俠奪冠，「現在我即將啟程籃球旅程的下一站，離開這座一直讓我感受到如同家溫暖的城市，達拉斯是特別的城市，而獨行俠球迷也是，衷心地感謝你們。」

達拉斯球迷不捨唐西奇。 路透社
達拉斯球迷不捨唐西奇。 路透社

不過，獨行俠選擇送走當家球星唐西奇，隨即引發球迷強烈不滿，總經理哈里森（Nico Harrison）今天在賽前記者會強調，這筆交易不僅能讓球隊變得更好，甚至未來保有競爭力，「當我們開始贏球時，相信這些不滿的情緒都會消失，而時間將證明我的決定是否正確。」

獨行俠球迷不捨唐西奇。 路透社
獨行俠球迷不捨唐西奇。 路透社

Feb 2, 2025; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks fans leave notes and memorabilia before the game between the Dallas Stars and the Columbus Blue Jackets at American Airlines Center to protest the trade of Mavericks point guard Luka Doncic to the Los Angeles Lakers. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images 路透通訊社
Feb 2, 2025; Dallas, Texas, USA; Dallas Mavericks fans leave notes and memorabilia before the game between the Dallas Stars and the Columbus Blue Jackets at American Airlines Center to protest the trade of Mavericks point guard Luka Doncic to the Los Angeles Lakers. Mandatory Credit: Jerome Miron-Imagn Images 路透通訊社

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