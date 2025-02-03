NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊

NBA昨天傳出獨行俠當家前星唐西奇（Luka Doncic）和湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）互換東家的超重磅交易，湖人球團今天正式證實這筆震驚各界的交易，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）形容唐西奇「未來幾年將領導球隊」，接續將披上紫金軍團77號戰袍。

佩林卡在聲明中感謝戴維斯和克里斯提（Max Christie）的付出，尤其戴維斯在湖人的6個賽季期間，助隊打下一座總冠軍，不過「體育就是變革時刻」，湖人受球迷熟知、期待和喜愛的這些時刻啟發，不斷開創偉大新紀元，迎接25歲的唐西奇就是嶄新篇章。

「唐西奇是獨一無二，年輕的全球巨星，未來幾年將領導球隊。」佩林卡提到，唐西奇的「殺手本能」以及對冠軍的決心將成為湖人的驅動力，球團也將繼續在總教練瑞迪克（JJ Redick）的願景下建構陣容，並持續為球迷服務，「我們感恩今天，並持續期待下一步。」

唐西奇將繼續穿77號戰袍。 法新社

唐西奇轉戰湖人後將繼續使用77的背號，今天獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）透露，球團想在今年夏天和唐西奇進行將近5年3.5億超級頂薪續約前有些動作，他還讚揚佩林卡在協商過程中保守秘密，自己也將承擔這筆重磅交易的責任。

「我不會做任何可怕的事情，所有我們做的事情，我們都投入大將精神。」哈里森說。