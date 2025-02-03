聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／重磅交易 獨行俠棄唐西奇 換湖人戴維斯

聯合報／ 記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯(左)和唐西奇（右）傳出互換東家。 美聯社
戴維斯(左)和唐西奇（右）傳出互換東家。 美聯社

台灣春節連假最後一天，ＮＢＡ驚爆一筆震撼外界的重磅交易，獨行俠隊送走廿五歲當家少主唐西奇，從湖人隊換來卅二歲的全能長人戴維斯

當知名記者查拉尼亞消息一出，許多球迷包括聯盟球星都難以置信，甚至兩位主角也是事情曝光後才知曉。交易的內容還包括湖人會拿到克萊柏與莫里斯，獨行俠則收下克里斯提和湖人二○二九年首輪選秀權。另外爵士隊也加入成了第三方，獲得希菲諾，以及來自快艇隊和獨行俠的二○二五年二輪選秀權。

這筆交易在ＮＢＡ開創先例，首次出現兩名現役全明星球員在賽季中互換東家，更首見兩位上季入選年度陣容卻在新賽季季中被交易的球員。

獨行俠總經理哈里森受訪時表示：「我相信防守可以贏得總冠軍。」他認為，得到一位年度最佳防守陣容中鋒和具備防守意識的球星，將大幅提升球隊實力，符合球隊「現在與未來皆爭冠」的目標。

另外，球團對唐西奇體重飆升與身體管理有所憂慮，媒體暴露其體重已達二七○磅（一二二公斤），因此在他未提出交易且沒事先告知情況下，球隊仍主動推進交易。去年率領獨行俠重返總冠軍賽舞台的唐西奇，本季受傷勢影響僅出賽廿二場，原本有望簽下的五年三點四五億美元頂薪合約，也因交易而失去資格。

考量到後詹姆斯時代接班人選，湖人看重唐西奇的全能進攻及領袖潛力，加上湖人總經理佩林卡與哈里森多年交情，促成了這筆交易。據了解，湖人高層與所有相關部門均對此交易一致認同，雖然詹姆斯是在與家人用餐時才驚悉消息，但球團早已對引進唐西奇充滿期待。

湖人方面認為，從長遠來看，此次交易雖付出戴維斯等資產，但等同於以較低成本，提前鎖定了一位未來的建隊核心。

唐西奇 快艇 戴維斯 湖人 爵士 獨行俠 詹姆斯

延伸閱讀

NBA／驚爆唐西奇換戴維斯 NBA球星驚呆：X帳號被駭了？

NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

NBA／唐西奇交易案震驚聯盟 太陽三劍客當下表情成亮點

AD與唐西奇重磅交易快評 獨行俠賺爛、湖人是徹底的輸家

相關新聞

NBA／重磅交易 獨行俠棄唐西奇 換湖人戴維斯

台灣春節連假最後一天，ＮＢＡ驚爆一筆震撼外界的重磅交易，獨行俠隊送走廿五歲當家少主唐西奇，從湖人隊換來卅二歲的全能長人戴...

NBA／是愚人節嗎？聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

獨行俠和湖人今天驚爆超級交易案，唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家消息一出，不少人都感到錯愕；而許多NBA球星更對這突如其來的重磅交易感到震驚。 Ap

NBA／泰托姆甩低潮投進準絕殺球 塞爾蒂克賞鵜鶘5連敗

近期苦吞四連敗的鵜鶘今天在主場迎戰塞爾蒂克，在墨菲（Trey Murphy III）進帳生涯次高40分領軍下一度有機會止...

NBA／唐西奇交易案震驚聯盟 太陽三劍客當下表情成亮點

太陽在「背靠背」作戰的情況下慘遭後段班球隊拓荒者的修理，幾乎是一路落後，最終以19分之差落敗。但這場比賽的結果顯然沒有太多人在意，因為比賽進行的同時，就傳出了驚天動地的湖人獨行俠交易案。 查拉尼

NBA／約柯奇大三元領銜 最後讀秒聯手穆雷驚險退黃蜂

金塊作客面對聯盟戰績後段班的黃蜂，原本看似穩操勝券，過程中也一度領先17分，沒想到第四節遭遇到黃蜂強力反撲，本身命中率更跌至31.8%，反而陷入落後局面。最後讀秒階段，約柯奇（Nikola Jokic

NBA／哈登重拾明星身手 雷納德讚：犧牲投籃機會成就團隊

哈登（James Harden）在今年賽季可說是重返顛峰，在喬治（Paul George）離去且雷納德（Kawhi Leonard）傷停的情況下，扛起全隊重擔，帶領快艇穩住西區前6名席次，本身繳出場均

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。