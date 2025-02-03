NBA／重磅交易 獨行俠棄唐西奇 換湖人戴維斯

台灣春節連假最後一天，ＮＢＡ驚爆一筆震撼外界的重磅交易，獨行俠隊送走廿五歲當家少主唐西奇，從湖人隊換來卅二歲的全能長人戴維斯。

當知名記者查拉尼亞消息一出，許多球迷包括聯盟球星都難以置信，甚至兩位主角也是事情曝光後才知曉。交易的內容還包括湖人會拿到克萊柏與莫里斯，獨行俠則收下克里斯提和湖人二○二九年首輪選秀權。另外爵士隊也加入成了第三方，獲得希菲諾，以及來自快艇隊和獨行俠的二○二五年二輪選秀權。

這筆交易在ＮＢＡ開創先例，首次出現兩名現役全明星球員在賽季中互換東家，更首見兩位上季入選年度陣容卻在新賽季季中被交易的球員。

獨行俠總經理哈里森受訪時表示：「我相信防守可以贏得總冠軍。」他認為，得到一位年度最佳防守陣容中鋒和具備防守意識的球星，將大幅提升球隊實力，符合球隊「現在與未來皆爭冠」的目標。

另外，球團對唐西奇體重飆升與身體管理有所憂慮，媒體暴露其體重已達二七○磅（一二二公斤），因此在他未提出交易且沒事先告知情況下，球隊仍主動推進交易。去年率領獨行俠重返總冠軍賽舞台的唐西奇，本季受傷勢影響僅出賽廿二場，原本有望簽下的五年三點四五億美元頂薪合約，也因交易而失去資格。

考量到後詹姆斯時代接班人選，湖人看重唐西奇的全能進攻及領袖潛力，加上湖人總經理佩林卡與哈里森多年交情，促成了這筆交易。據了解，湖人高層與所有相關部門均對此交易一致認同，雖然詹姆斯是在與家人用餐時才驚悉消息，但球團早已對引進唐西奇充滿期待。

湖人方面認為，從長遠來看，此次交易雖付出戴維斯等資產，但等同於以較低成本，提前鎖定了一位未來的建隊核心。