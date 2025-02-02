NBA／驚爆唐西奇換戴維斯 NBA球星驚呆：X帳號被駭了？

達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）換洛杉磯湖人戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易消息震驚體壇，多位NBA球星紛紛透過社群媒體X平台發言表示難以置信，有人吶喊不可能，也有人說該不會是X帳號被駭了吧？

據體育頻道ESPN資深記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，這樁包括猶他爵士在內的三方交易中，湖人以明星大前鋒戴維斯、小將克里斯提（Max Christie）與2029年首輪選秀籤，換來獨行俠的當家球星唐西奇、長人克萊柏（Maxi Kleber）、老將莫里斯（MarkieffMorris）。

消息傳開後，曾效力獨行俠21載的德國傳奇諾威茨基（Dirk Nowitzki）和密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在X平台上傳傻眼與震驚全球的表情包。

費城76人球星安比德（Joel Embiid）直呼怎麼可能；紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）則稱是愚人節吧？布朗森的隊友哈特（Josh Hart）對於這項交易發文說「啊？？？？？」。

曾來過台灣打球的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）發文指出「盧卡湖秀」（Luka lake show）；克里夫蘭騎士球員湯普森（Tristan Thompson）表示：「週六夜的這項交易出人意料。」

印第安納溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則懷疑查拉尼亞的X帳號是不是被駭了；效力邁阿密熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）好奇發問說，是否有人偷了查拉尼亞的電話？

北美職業冰球聯盟NHL洛杉磯國王隊長柯皮塔（Anze Kopitar）與唐西奇都來自斯洛維尼亞，國王隊的X帳號上傳兩人合照並搭配圖說：「斯洛維尼亞史上最頂尖的兩位運動員如今在洛杉磯聚首了。」