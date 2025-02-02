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NBA／聯盟球星驚訝唐西奇被賣 詹姆斯對交易完全不知情

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇(右)將與偶像詹姆斯聯手。 路透社
唐西奇(右)將與偶像詹姆斯聯手。 路透社

獨行俠和湖人今天驚爆超級交易案，唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家消息一出，不少人都感到錯愕；而許多NBA球星更對這突如其來的重磅交易感到震驚。

布朗森（Jalen Brunson）就在社群上表示：「這是在開愚人節的玩笑嗎？」麥卡倫（C.J. McCollum）寫道：「現在得隨時打包好行李，以防萬一，天曉得會發生什麼事情。」

有媒體提到，巴特勒（Jimmy Butler）還沒被交易，沒想到唐西奇卻先走了。阿德巴約（Bam Adebayo）則發文：「有人偷了查拉尼亞的手機嗎？」安比德（Joel Embiid）也飆粗口直呼：「這不可能吧！」

像是安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、楊恩（Trae Young）、福克斯（De'Aaron Fox）等都在X上發了表情符號，顯現對於交易發生的訝異。同樣驚訝的還有達拉斯傳奇巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki），自己的接班人居然就這樣走了。

至於詹姆斯（LeBron James）身邊人士則是透露，詹姆斯在湖人大勝尼克的比賽之後，帶著家人去吃晚飯，結果聽到戴維斯與唐西奇的交易案，詹姆斯也是十分震驚，對於整個交易的來龍去脈完全不知情，仍在試著去消化這件事情。

據美國媒體指出，唐西奇還在等待7月時準備和獨行俠簽下一份破紀錄的5年3.45億美元超級合約，沒想到高層卻在這時候做出了如此決定，可說是完全改變了整個球隊方針，考量到上季唐西奇才剛率隊闖進總冠軍賽，確實令人難以置信。

《ESPN》報導，唐西奇目前體重已經達到270磅（約123公斤），特別是這幾年下來增加了超過40磅之多，這讓球團十分擔憂他的身體狀態，對他的飲食與身體管理方面有所疑慮。

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