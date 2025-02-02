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NBA／唐西奇交易案震驚聯盟 太陽三劍客當下表情成亮點
太陽在「背靠背」作戰的情況下慘遭後段班球隊拓荒者的修理，幾乎是一路落後，最終以19分之差落敗。但這場比賽的結果顯然沒有太多人在意，因為比賽進行的同時，就傳出了驚天動地的湖人獨行俠交易案。
查拉尼亞（Shams Charania）第一時間暴露當家少主唐西奇（Luka Doncic）與戴維斯（Anthony Davis）互換東家的消息，一開始還被誤認為帳號被盜等，等到後續更多訊息出來，才讓外界驚呼不已。
就有球迷的鏡頭捕捉到太陽三劍客杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）、比爾（Bradley Beal）在板凳席看到手機後的畫面。頭上披著毛巾的布克得知消息後張大嘴巴，一臉不可置信的表情。
而比鄰而坐的杜蘭特和比爾透過手機看到交易發生後，兩人同樣是感到詫異，杜蘭特表情尤為生動，心想：「這怎麼可能？」
後續有媒體報導，唐西奇的交易是由總管哈里森（Nico Harrison）一手推動，並獲得老闆的全力支持；獨行俠打算進行交易已經醞釀了數周時間之久，但沒人知道會涉及到唐西奇。
布克在今天比賽過後提到：「唐西奇是公認的交易非賣品，這真的太瘋狂了，我不知道該說什麼。只能說這又一次展現了NBA生意場的一面。千萬別以為你是安全的。」
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