NBA／無預警交易唐西奇原因曝光 獨行俠總管：相信防守能奪冠

目前仍在養傷的唐西奇（Luka Doncic），今日被一筆突如其來的震撼交易送到洛杉磯，即將告別效力6年多的獨行俠。據知名記者史坦（Marc Stein）透露，這筆交易並非唐西奇提出要求，甚至獨行俠是在沒有「示警」之下突然發動。

查拉尼亞（Shams Charania）第一時間爆料提到，唐西奇是搭上克萊柏（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），一同被交易到湖人，並獲得戴維斯（Anthony Davis）、克里斯提（Max Christie）和來自湖人2029年首輪選秀權。另外爵士方面也參與了這筆交易案。

據了解，獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）主動聯絡了湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），進而達成共識。湖人高層相信，年僅25歲的唐西奇將有望成為球隊未來的領袖，特別是只需要附加提供一個首輪選秀權就夠了。

考量到唐西奇今年夏天有望簽下5年最多達3.45億美元的超級頂薪合約，湖人此時將他收入麾下，等同於用更低的價碼就拿到這位來自斯洛維尼亞的「籃球金童」。

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，獨行俠之所以會立刻做出送走當家少主的交易決定，在於球隊高層對於和他未來繼續合作感到憂慮，一方面是身體狀態因素，另一方面則是超級合約考量。

「我相信防守可以贏得總冠軍，」哈里森提到發動交易的想法時表示：「我相信得到一位最佳防守陣容的中鋒，以及一位擁有防守意識的最佳陣容球員，這會帶給我們更好的機會，我們的目標是贏得現在和未來。」