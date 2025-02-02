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NBA／超重磅交易突發！傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯
知名記者查拉尼亞（Shams Charania）驚天爆料，獨行俠和湖人在無預警的情況下突發超級重磅交易，獨行俠送出當家巨星唐西奇（Luka Doncic），向湖人換來禁區神獸戴維斯（Anthony Davis）。
其交易包裹還有：獨行俠會搭上克萊柏（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），而湖人除了送走戴維斯外，還有克里斯提（Max Christie）和2029年首輪選秀權。
此外，爵士還參與其中，形成三方交易，爵士得到希菲諾（Jalen Hood-Schifino），還有2025年分別來自快艇和獨行俠的二輪選秀權。
由於消息過於勁爆，因此在查拉尼亞貼文下方不少球迷都懷疑帳號是被駭客入侵，不過包括史坦（Marc Stein）、海恩斯（Chris Haynes）、布哈（Jovan Buha）、麥克曼奈明（Dave McMenamin）、費雪（Jake Fischer）、馬克斯（Bobby Marks）等知名記者隨後都跟發這則新聞。
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