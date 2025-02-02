NBA／超重磅交易突發！傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）驚天爆料，獨行俠和湖人在無預警的情況下突發超級重磅交易，獨行俠送出當家巨星唐西奇（Luka Doncic），向湖人換來禁區神獸戴維斯（Anthony Davis）。

Yes, this is real. Sources tell ESPN: Full trade:



- Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber, Markieff Morris



- Mavericks: Anthony Davis, Max Christie, 2029 LAL 1st



- Jazz: Jalen Hood-Schifino, 2025 Clippers 2nd, 2025 Mavericks 2nd https://t.co/bltojdTaQj — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年2月2日

其交易包裹還有：獨行俠會搭上克萊柏（Maxi Kleber）與莫里斯（Markieff Morris），而湖人除了送走戴維斯外，還有克里斯提（Max Christie）和2029年首輪選秀權。

此外，爵士還參與其中，形成三方交易，爵士得到希菲諾（Jalen Hood-Schifino），還有2025年分別來自快艇和獨行俠的二輪選秀權。

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell @ShamsCharania. Three-team deal that includes Utah. pic.twitter.com/joU6bXqnBJ — ESPN (@espn) 2025年2月2日

由於消息過於勁爆，因此在查拉尼亞貼文下方不少球迷都懷疑帳號是被駭客入侵，不過包括史坦（Marc Stein）、海恩斯（Chris Haynes）、布哈（Jovan Buha）、麥克曼奈明（Dave McMenamin）、費雪（Jake Fischer）、馬克斯（Bobby Marks）等知名記者隨後都跟發這則新聞。

The Mavericks are indeed, without warning, trading Luka Dončić to the Lakers in a three-team deal that will bring Anthony Davis to Dallas, two sources close to the talks confirm.



More NBA from me: https://t.co/IIIlAlphrN — Marc Stein (@TheSteinLine) 2025年2月2日

I’ve got two sources with direct knowledge of the situation confirming @ShamsCharania’s report. Luka Doncic to the Lakers. Anthony Davis to the Mavericks. — Jake Fischer (@JakeLFischer) 2025年2月2日

Shams has not been hacked



This is real https://t.co/fnUgihd90A — Bobby Marks (@BobbyMarks42) 2025年2月2日