快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／約柯奇大三元領銜 最後讀秒聯手穆雷驚險退黃蜂

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇演出大三元。 路透社
約柯奇演出大三元。 路透社

金塊作客面對聯盟戰績後段班的黃蜂，原本看似穩操勝券，過程中也一度領先17分，沒想到第四節遭遇到黃蜂強力反撲，本身命中率更跌至31.8%，反而陷入落後局面。最後讀秒階段，約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）聯手攻下7分，才驚險以107比104險勝。

約柯奇繳出28分17助攻13籃板4抄截，完成本季第22次大三元，生涯累積152次；數據顯示，當本季約柯奇單場傳出至少15次助攻時，金塊戰績是7勝0敗。

穆雷攻下20分5助攻，波特（Michael Porter Jr.）15分10籃板；布勞恩（Christian Braun）此戰發揮出色，15投9中拿下24分11籃板，本季累積9次單場破20分，而過去兩年生涯他僅有1次。

黃蜂陣中以布里吉斯（Miles Bridges）的24分12籃板為最佳，威廉斯（Mark Williams）20分15籃板3助攻3阻攻，史密斯（Nick Smith Jr.）19分。

相關新聞

NBA／詹姆斯單核帶隊豪取33分大三元 湖人終結尼克5連勝

作客麥迪遜廣場花園面對東區強權尼克，紫金軍團儘管少了禁區悍將戴維斯（Anthony Davis），但40歲「老漢」詹姆斯（LeBron James）彷彿重返過往單核帶隊的強大主宰力，全場豪取33分12

NBA／泰托姆甩低潮投進準絕殺球 塞爾蒂克賞鵜鶘5連敗

近期苦吞四連敗的鵜鶘今天在主場迎戰塞爾蒂克，在墨菲（Trey Murphy III）進帳生涯次高40分領軍下一度有機會止...

NBA／約柯奇大三元領銜 最後讀秒聯手穆雷驚險退黃蜂

金塊作客面對聯盟戰績後段班的黃蜂，原本看似穩操勝券，過程中也一度領先17分，沒想到第四節遭遇到黃蜂強力反撲，本身命中率更跌至31.8%，反而陷入落後局面。最後讀秒階段，約柯奇（Nikola Jokic

NBA／哈登重拾明星身手 雷納德讚：犧牲投籃機會成就團隊

哈登（James Harden）在今年賽季可說是重返顛峰，在喬治（Paul George）離去且雷納德（Kawhi Leonard）傷停的情況下，扛起全隊重擔，帶領快艇穩住西區前6名席次，本身繳出場均

NBA／赫洛生涯首次入選明星賽 阿德巴約：用實力回應所有批評

躍升邁阿密熱火主力得分手的赫洛（Tyler Herro），過去幾年時常被捲入交易傳聞，許多人對他的穩定性和作為球隊核心的潛力提出疑問，批評其欠缺防守能力，甚至連臂展都成為被拿來挑剔的理由。然而，透過不

NBA／勇士交易首選是巴特勒或拉文 擔心送走3球員影響文化

據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）與湯普森（Marcus Thompson II）報導，隨著美國時間2月6日的交易截止日前逼近，勇士交易談判持續升溫，勇士已願意將2025年受保護首輪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。