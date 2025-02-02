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NBA／約柯奇大三元領銜 最後讀秒聯手穆雷驚險退黃蜂
金塊作客面對聯盟戰績後段班的黃蜂，原本看似穩操勝券，過程中也一度領先17分，沒想到第四節遭遇到黃蜂強力反撲，本身命中率更跌至31.8%，反而陷入落後局面。最後讀秒階段，約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）聯手攻下7分，才驚險以107比104險勝。
約柯奇繳出28分17助攻13籃板4抄截，完成本季第22次大三元，生涯累積152次；數據顯示，當本季約柯奇單場傳出至少15次助攻時，金塊戰績是7勝0敗。
穆雷攻下20分5助攻，波特（Michael Porter Jr.）15分10籃板；布勞恩（Christian Braun）此戰發揮出色，15投9中拿下24分11籃板，本季累積9次單場破20分，而過去兩年生涯他僅有1次。
黃蜂陣中以布里吉斯（Miles Bridges）的24分12籃板為最佳，威廉斯（Mark Williams）20分15籃板3助攻3阻攻，史密斯（Nick Smith Jr.）19分。
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