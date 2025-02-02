NBA／約柯奇大三元領銜 最後讀秒聯手穆雷驚險退黃蜂

躍升邁阿密熱火主力得分手的赫洛（Tyler Herro），過去幾年時常被捲入交易傳聞，許多人對他的穩定性和作為球隊核心的潛力提出疑問，批評其欠缺防守能力，甚至連臂展都成為被拿來挑剔的理由。然而，透過不

2025-02-02 09:52