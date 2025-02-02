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NBA／赫洛生涯首次入選明星賽 阿德巴約：用實力回應所有批評

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
赫洛(右)與阿德巴約。 法新社
赫洛(右)與阿德巴約。 法新社

躍升邁阿密熱火主力得分手的赫洛（Tyler Herro），過去幾年時常被捲入交易傳聞，許多人對他的穩定性和作為球隊核心的潛力提出疑問，批評其欠缺防守能力，甚至連臂展都成為被拿來挑剔的理由。然而，透過不斷磨練技術與身體狀態，赫洛證明自己的價值，生涯首度入選明星賽。

赫洛本季場均貢獻24.1分、5.6籃板、5.4次助攻，投籃命中率47.4%，三分命中率40.1%；無論是得分、助攻還是投籃效率，都創下生涯新高，也成為熱火進攻體系不可或缺的一環。

阿德巴約（Bam Adebayo）曾3次入選明星賽，儘管今年落選，但對於赫洛獲得外界肯定，他也是感同身受，成了赫洛是最直接也最熱情的支持者，在接受訪問時毫不掩飾地表達了對他的驕傲與敬佩。

「我真心為他感到驕傲，因為他經歷了太多媒體的詆毀。你們曾把他與交易傳聞掛鉤，批評他說他不夠優秀，這個不行，那個不行，甚至連臂展都能成為話題。但他用實力回應了這些批評。」

阿德巴約強調，赫洛能在這個賽季幾乎保持全勤上場，正是因為他下了苦功打造身體狀態，能在高壓競爭中維持穩定表現。赫洛也成為熱火隊史上第11位入選明星賽的球員。

「他在身體方面做了很多努力，下了很多功夫，為了這樣的時刻，他已經準備許久。進入賽季時，每個人都渴望成為『全明星』，或成為球隊的關鍵人物。赫洛只缺席過一場比賽，這顯示出他在訓練方面和身體管理所付出的努力。」阿德巴約說。

熱火隊總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也對赫洛入選明星賽表示支持與讚賞。「看到他成為全明星，我為他、他的家人以及整支球隊感到高興。這是他長期努力的成果。他始終保持清醒的心態，專注於為球隊做出貢獻，」

史波史特拉特別指出，「其他教練也開始針對他制定戰術，這是一種極高的肯定。」足以看出赫洛在對手眼中的威脅性已經逐漸提升的球員，這份認可也讓他的全明星身分更具含金量。

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