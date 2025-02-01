NBA／勇士交易首選是巴特勒或拉文 擔心送走3球員影響文化

據勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）與湯普森（Marcus Thompson II）報導，隨著美國時間2月6日的交易截止日前逼近，勇士交易談判持續升溫，勇士已願意將2025年受保護首輪選秀權當作籌碼。

報導指出，勇士首要目標是柯瑞（Stephen Curry）外的第2得分點。熱火隊與巴特勒（Jimmy Butler）關係繼續惡化，使他的交易價值降低，勇士管理層也對「低價得到巴特勒」越來越感興趣。

公牛隊拉文（Zach LaVine）也引起更大關注，不過勇士內部對送走多名球員來換取高薪球員仍有顧慮。維金斯（Andrew Wiggins）本季表現配得上2620萬美元年薪，小裴頓（Gary Payton II）910萬美元和魯尼（Kevon Looney）800萬美元的到期合約也是他隊會感興趣的資產。

然而維金斯每場穩定貢獻30分鐘攻守，且這3名球員都是勇士休息室文化的重要核心，這筆交易可能影響球隊氣氛。庫明加（Jonathan Kuminga）不會是任何涉及巴特勒或拉文交易的包裹，勇士內部認為拉文比巴特勒更適合勇士球隊文化。

勇士也曾討論過公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），佛西維奇視勇士為理想的下家，不過勇士對佛西維奇與陣容的合適性和必要性仍有不同看法，因此他是勇士在交易市場的次要選擇。