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NBA／鵜鶘球星墨瑞右阿基里斯腱撕裂 本季確定報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘球星墨瑞右阿基里斯腱撕裂，本季報銷。 美聯社
鵜鶘球星墨瑞右阿基里斯腱撕裂，本季報銷。 美聯社

鵜鶘隊當家控衛墨瑞（Dejounte Murray）今天與塞爾蒂克隊交手時，無碰撞情況下傷退，檢查結果確定為右腳阿基里斯腱撕裂，整季報銷。

第一節剩不到4分鐘時，墨瑞在無碰撞的情況下受傷，據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，墨瑞傷勢為右腳阿基里斯腱撕裂。鵜鶘總教練格林（Willie Green）受訪時表示，「這真的非常艱難，當看到一位對球隊如此重要並付出這麼多努力的球員倒下時，真的讓人心痛。」

鵜鶘去年休賽季發動交易得到墨瑞，沒想到球隊本季彷彿受到詛咒，5名先發主力墨瑞、威廉森（Zion Williamson）、英格倫（Brandon Ingram）、瓊斯（Herb Jones）和麥凱倫（C.J. McCollum）今年都有受傷一段時間。

今天比賽更是剩麥凱倫一人在場上，本季墨瑞、威廉森和英格倫沒有同時上場過。墨瑞本季場均17.9分7.6分2.1抄截，當他在場上時鵜鶘進攻效率聯盟第13；他不在場上時聯盟墊底。鵜鶘目前戰績12勝37敗，聯盟倒數第3。

Dejounte Murray 鵜鶘

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