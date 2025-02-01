快訊

不排除是藏鏡人...女信徒遭毆致死 檢搜索王薀查扣近2700萬元現金

華府失事黑鷹直升機事發在幹嘛？美官員曝內幕：演習秘密撤離計畫

陳妍希、陳曉婚變再起！網抓包分開過年「不是媳婦」　

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／明星賽遺珠布克轟31分技壓柯瑞 太陽大勝勇士25分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
明星賽遺珠布克(左)技壓柯瑞(右)。 路透
明星賽遺珠布克(左)技壓柯瑞(右)。 路透

今天賽前才公開呼籲明星賽應該擴編球員名單的太陽隊球星布克（Devin Booker），隨即在今天與勇士隊之戰用表現證明自己就是明星賽最大遺珠，他全場猛轟31分外帶11助攻，幫助太陽以130：105輕取勇士，收下近12場比賽以來的第9勝。

NBA昨天公布今年明星賽替補名單，最終太陽布克等人無緣入選，成為今年明星賽的遺珠，而今天出戰勇士賽前，布克也透露自己支持聯盟擴編明星賽參賽名單，應該由24人增加至30人。

而布克也不僅是嘴上說說，在今天與勇士之戰他隨即用身手證明自己，出手23次命中12球，拿下全場最高的31分外帶11助攻，至於入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）則是上場29分鐘拿下19分、6籃板、3助攻，理查茲（Nick Richards）則有14分、16籃板演出。

對於布克今天的優異表現，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「他就是那種能去得分的球員，他本來就是一名優秀的得分手，且有多種得分手段，進攻意識也相當強，他能夠有今晚這樣的表現覺得相當棒。」

除了先發球員表現搶眼外，太陽今天團隊共送出高達41次助攻，加上近期被降至替補後表現出現起伏的比爾（Bradley Beal）也有21分進帳，普拉里（Mason Plumlee）與艾倫（Grayson Allen）也有雙位數得分表現，團隊多點開花的表現成為贏球關鍵。

相較之下，勇士今天在進攻端卻出現砲火堵塞的狀況，兩大得分點柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）合計出手34次僅命中11球、拿下31分，在先發球員表現不如預期的情況下，勇士也是一路挨打，最終以25分差距吞下敗仗，勝率再度回到五成。

Devin Booker Kevin Durant Stephen Curry 勇士 太陽

延伸閱讀

單季雙殺西區前三強！ 柯瑞值得勇士大交易再拚一次

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

NBA／柯瑞、格林都休 勇士施羅德轟新高賞爵士7連敗

NBA／柯瑞寫新里程加板凳狂轟83分 勇士輕取公牛重返5成勝率

相關新聞

NBA／盼明星賽名單擴編至30人 布克：有足夠多的人才

NBA官方在昨天宣布今年明星賽東、西區12人名單，不過仍有不少遺珠之憾出現，也掀起了明星賽參與球員是否從每隊12人擴邊至...

NBA／明星賽遺珠布克轟31分技壓柯瑞 太陽大勝勇士25分

在今天賽前才公開呼籲明星賽應該擴編參賽球員名單的太陽球星布克（Devin Booker），隨即在今天與勇士之戰用表現證明...

NBA／馬刺轟破紀錄24顆三分球 溫班亞瑪領軍逆轉公鹿

在昨天聯盟公布的明星賽陣容名單中，首度獲選的馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天領軍迎戰來訪的公鹿，...

NBA／泰托姆甩低潮投進準絕殺球 塞爾蒂克賞鵜鶘5連敗

近期苦吞四連敗的鵜鶘今天在主場迎戰塞爾蒂克，在墨菲（Trey Murphy III）進帳生涯次高40分領軍下一度有機會止...

NBA／糗了！活塞史都華惡犯遭禁賽 缺席自己搖頭娃娃夜

活塞隊史都華（Isaiah Stewart）30日面對溜馬隊比賽中，第2節因2級惡性犯規遭到驅逐出場，也因此累積6點惡犯，遭到禁賽1場，尷尬的是，他將缺席的比賽正好是自己的搖頭娃娃夜。 比賽第2

NBA／聯盟助攻王未入選明星賽 老鷹楊恩用諧音梗自嘲

昨天NBA公布本屆明星賽東、西區12人名單，免不了出現許多遺珠之憾，包含太陽隊布克（Devin Booker）、獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）以及老鷹隊少主楊恩（Trae Young）都不在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。