NBA／明星賽遺珠布克轟31分技壓柯瑞 太陽大勝勇士25分

今天賽前才公開呼籲明星賽應該擴編球員名單的太陽隊球星布克（Devin Booker），隨即在今天與勇士隊之戰用表現證明自己就是明星賽最大遺珠，他全場猛轟31分外帶11助攻，幫助太陽以130：105輕取勇士，收下近12場比賽以來的第9勝。

NBA昨天公布今年明星賽替補名單，最終太陽布克等人無緣入選，成為今年明星賽的遺珠，而今天出戰勇士賽前，布克也透露自己支持聯盟擴編明星賽參賽名單，應該由24人增加至30人。

而布克也不僅是嘴上說說，在今天與勇士之戰他隨即用身手證明自己，出手23次命中12球，拿下全場最高的31分外帶11助攻，至於入選明星賽的杜蘭特（Kevin Durant）則是上場29分鐘拿下19分、6籃板、3助攻，理查茲（Nick Richards）則有14分、16籃板演出。

對於布克今天的優異表現，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說：「他就是那種能去得分的球員，他本來就是一名優秀的得分手，且有多種得分手段，進攻意識也相當強，他能夠有今晚這樣的表現覺得相當棒。」

除了先發球員表現搶眼外，太陽今天團隊共送出高達41次助攻，加上近期被降至替補後表現出現起伏的比爾（Bradley Beal）也有21分進帳，普拉里（Mason Plumlee）與艾倫（Grayson Allen）也有雙位數得分表現，團隊多點開花的表現成為贏球關鍵。

相較之下，勇士今天在進攻端卻出現砲火堵塞的狀況，兩大得分點柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）合計出手34次僅命中11球、拿下31分，在先發球員表現不如預期的情況下，勇士也是一路挨打，最終以25分差距吞下敗仗，勝率再度回到五成。