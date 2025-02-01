NBA／馬刺轟破紀錄24顆三分球 溫班亞瑪領軍逆轉公鹿

在昨天聯盟公布的明星賽陣容名單中，首度獲選的馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama），今天領軍迎戰來訪的公鹿，在他全場狂轟30分、14籃板，其中包括投進5顆三分球下，馬刺全隊合計投進破隊史紀錄的24顆三分球，並以144：118輕取公鹿。

馬刺今天在主場迎戰來訪的公鹿，儘管外界都將焦點鎖定在兩大頂尖球星溫班亞瑪與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的對決，兩人也確實繳出不相上下的數據，不過馬刺今天在團隊火力上比起公鹿卻是更勝一籌。

上半場打完還以1分落後的馬刺，在第三節卻是火力全開，在溫班亞瑪與卡瑟爾（Stephon Castle）聯手下，馬刺單節猛轟45分，三節打完團隊已經5人得分來到雙位數，並反取得14分的領先優勢。

末節馬刺進攻火力依舊旺盛，在第四節在度打出29：17的攻勢，最終更拿下賽季新高的144分，並以26分差距收下勝利，至於單場24顆三分球則是改寫隊史紀錄。

馬刺今天不僅溫班亞瑪表現亮眼攻下30分、14籃板、6阻攻，卡瑟爾與強森（Keldon Johnson）也分別有20分、8籃板、6助攻與24分進帳，至於主控保羅（Chris Paul）則有12分、9助攻、0失誤演出，本季以10度有單場5助攻、0失誤演出。至於公鹿今天則以安戴托昆波攻下35分、14籃板、6助攻表現最佳，里拉德則有22分、7助攻，米道頓（Khris Middleton）21分。