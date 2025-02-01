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NBA／泰托姆甩低潮投進準絕殺球 塞爾蒂克賞鵜鶘5連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
泰托姆投進0.2秒準絕殺球。 路透
泰托姆投進0.2秒準絕殺球。 路透

近期苦吞四連敗的鵜鶘隊今天在主場迎戰塞爾蒂克隊，在墨菲（Trey Murphy III）進帳生涯次高40分領軍下一度有機會止敗，不過塞爾蒂克一哥泰托姆（Jayson Tatum）在比賽最後0.2秒完成高難度的絕殺跳投，幫助塞爾蒂克最終以118：116險勝鵜鶘。

在2025年陷入低潮的泰托姆，近幾場比賽命中率又出現雪崩式的下滑，且過去兩場比賽得分都未達20分，不過在今天與鵜鶘之戰他重新擦亮球隊一哥招牌。

前一場比賽才在出戰獨行俠隊的賽事中拿下32分的鵜鶘墨菲，今天在主場迎戰塞爾蒂克再度火力全開，全場狂掃8顆三分球拿下生涯次高的40分，其中包括在第四節拉鋸階段先是命中兩顆三分球幫助鵜鶘縮小差距，又在比賽最後1分37秒投進追平比數跳投。

不過面對鵜鶘的猛烈反撲，塞爾蒂克雙探花連線也在比賽最後階段接管戰局，布朗先是在倒數34秒幫助球隊再度取得2分領先，但鵜鶘麥凱倫（C.J. McCollum）又在10秒後領軍扳平戰局，掌握最後一波進攻的塞爾蒂克也將球交付到一哥泰托姆身上，他在面對麥凱倫與墨菲的防守下上演一次高難度的跳投，最終球也空心破網，幫助塞爾蒂克最終以2分差距帶走勝利，也賞給鵜鶘五連敗。

泰托姆今天攻下全隊次高的27分外帶10助攻、6籃板，布朗則有28分進帳，搭配上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與懷特（Derrick White）也都有16分表現，至於鵜鶘則以攻下生涯次高40分的墨菲表現最佳，麥凱倫則有17分進帳，至於墨瑞（Dejounte Murray）則僅出賽8分鐘就傷退，拿下4分、5籃板。

Dejounte Murray Jayson Tatum 塞爾蒂克 鵜鶘

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