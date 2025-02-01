NBA／聯盟助攻王未入選明星賽 老鷹楊恩用諧音梗自嘲

昨天NBA公布本屆明星賽東、西區12人名單，免不了出現許多遺珠之憾，包含太陽隊布克（Devin Booker）、獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）以及老鷹隊少主楊恩（Trae Young）都不在其中，楊恩也在社群媒體上發文抒發情緒。

楊恩本季場均繳出11.4助攻，目前在聯盟助攻榜上領先群雄，生涯也累計入選3次明星賽，但此次他遺憾落榜，在個人社群軟體X上用自己的名字大開諧音梗：「這次不是被冷落，而是被交易（Trade）了。」

& it’s no longer getting “snubbed” it’s getting “Traed” at this point😂



Sorry to my fans.. it’ll change eventually!

All right, talk soon! — Trae Young (@TheTraeYoung) 2025年1月31日

除了楊恩外，4屆全明星，2面奧運金牌得主的布克也被廣泛認為是本次遺珠，就連太陽教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）都認為布克應該要入選，布克本人雖然表示也想參與其中，但在受訪時仍坦然回覆：「如果能多一個禮拜跟家人團聚的話，好像也沒什麼好抱怨的。」