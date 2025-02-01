NBA／糗了！活塞史都華惡犯遭禁賽 缺席自己搖頭娃娃夜

活塞隊史都華（Isaiah Stewart）30日面對溜馬隊比賽中，第2節因2級惡性犯規遭到驅逐出場，也因此累積6點惡犯，遭到禁賽1場，尷尬的是，他將缺席的比賽正好是自己的搖頭娃娃夜。

比賽第2節剩8分45秒時，史都華背對籃框，撞倒溜馬球員布萊恩（Thomas Bryant），哨音馬上響起，主播也馬上說道：「他要被驅逐了，他完蛋了。」此次犯規前，史都華已有4點惡犯積點在身，加上這次的2級惡性犯規，代價便是自動禁賽1場。

Isaiah Stewart EJECTED after flagrant foul 2 on Thomas Bryant 😳 pic.twitter.com/vJDkNb1rul — Bleacher Report (@BleacherReport) 2025年1月30日

尷尬的是，史都華被禁賽的是今天對戰獨行俠隊的比賽，正是自己的搖頭娃娃日。本場比賽前5000名進場觀眾可以獲得史都華造型的搖頭娃娃，不料史都華遭到禁賽，無緣擔綱今日男主角。

由於禁賽期間不支薪，史都華將損失約8.6萬美元薪資。不僅如此，史都華還對著溜馬板凳區比出槍擊手勢，因為這個不當動作，再被罰款5萬美元。

Isaiah Stewart is INSANE bruh lmaoo



Look at what he’s doing towards the Pacers bench 😭😭😭pic.twitter.com/HQXKzp2Om1 — Hater Report (@HaterReport_) 2025年1月30日

活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）昨天確定入選明星賽，今天在主場迎戰獨行俠，他狂砍40分，帶隊以117：102大勝，證明自己是貨真價實的明星，活塞目前戰績24勝24敗，暫居東區第6。