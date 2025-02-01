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NBA／糗了！活塞史都華惡犯遭禁賽 缺席自己搖頭娃娃夜
活塞隊史都華（Isaiah Stewart）30日面對溜馬隊比賽中，第2節因2級惡性犯規遭到驅逐出場，也因此累積6點惡犯，遭到禁賽1場，尷尬的是，他將缺席的比賽正好是自己的搖頭娃娃夜。
比賽第2節剩8分45秒時，史都華背對籃框，撞倒溜馬球員布萊恩（Thomas Bryant），哨音馬上響起，主播也馬上說道：「他要被驅逐了，他完蛋了。」此次犯規前，史都華已有4點惡犯積點在身，加上這次的2級惡性犯規，代價便是自動禁賽1場。
尷尬的是，史都華被禁賽的是今天對戰獨行俠隊的比賽，正是自己的搖頭娃娃日。本場比賽前5000名進場觀眾可以獲得史都華造型的搖頭娃娃，不料史都華遭到禁賽，無緣擔綱今日男主角。
由於禁賽期間不支薪，史都華將損失約8.6萬美元薪資。不僅如此，史都華還對著溜馬板凳區比出槍擊手勢，因為這個不當動作，再被罰款5萬美元。
活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）昨天確定入選明星賽，今天在主場迎戰獨行俠，他狂砍40分，帶隊以117：102大勝，證明自己是貨真價實的明星，活塞目前戰績24勝24敗，暫居東區第6。
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