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NBA／盼明星賽名單擴編至30人 布克：有足夠多的人才

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布克。 美聯社
布克。 美聯社

NBA官方在昨天宣布今年明星賽東、西區12人名單，不過仍有不少遺珠之憾出現，也掀起了明星賽參與球員是否從每隊12人擴邊至15人的討論，其中太陽隊射手布克（Devin Booker）就支持這樣的提議，並認為聯盟中絕對有足夠入選明星賽的球員。

NBA聯盟開放各隊登錄名單擴編至15人已經4年多，不過明星賽依舊維持每年僅有東西區各12人能參賽，讓明星賽的遺珠之憾每年都成為各界討論話題，其中今年包括布克、獨行俠隊厄文（Kyrie Irving）、快艇隊鮑威爾（Dwight Powell）、灰熊隊莫蘭特（Ja Morant）、國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）及福克斯（De'Aaron Fox）等人都被公認是今年的遺珠之憾。

其中過去曾4度入選明星賽，今年也有平均25.5分、6.7次助攻表現的布克就認為，聯盟是時候討論擴編明星賽參賽名額至30人，「我認為這邊有足夠多有才華的人足以入選，我的意思是你看看厄文、鮑威爾，這些人都打出令人難以置信的表現，並且以高效率的方式幫助球隊取勝，在東區也有像是楊恩（Trae Young）、小鮑爾（LaMelo Ball）這樣的球員打出好表現，聯盟的人才變得愈來愈多了。」

根據統計，今年聯盟排行榜前20名的得分好手中有7人沒有入選明星賽，另外包括暫居籃板王的沙波尼斯、助攻王的楊恩也都不在這次名單上，其中黃蜂小鮑爾今年在球迷票選中更是獲得不少的支持度，但最終卻在替補陣容選擇中未能入選。對此，布克說：「顯然明星賽是我每年都想參與的事情，每年大家都在討論誰是遺珠，確實也有很多人遭到冷落了。」

Devin Booker 太陽

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