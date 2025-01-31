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NBA／熱火洛齊爾疑似涉賭遭聯邦檢察官調查 聯盟發聲明回應

聯合新聞網／ 綜合報導
洛齊爾。 路透
洛齊爾。 路透

熱火隊後衛洛齊爾（Terry Rozier）今天傳出遭聯盟調查，原因是2023年效力黃蜂隊時疑似涉賭。

據《華爾街日報》報導，聯邦檢察官正在調查關於洛齊爾的異常投注事件，當地時間2023年3月23日黃蜂與鵜鶘隊交手時，洛齊爾上場不到10分鐘就退場，他得到5分4籃板2助攻，比賽後幾小時，投注公司撤下洛齊爾的數據投注選項，不過他當時不在傷病報告內，這異常事件引發關注。

對於相關報導，聯盟發言人巴斯（Mike Bass）表示，「2023年3月聯盟收到關於洛齊爾的不尋常活動警告，調查後發現未違反聯盟規定，目前美國紐約聯邦檢察官正在調查，聯盟也正在合作。」

洛齊爾的律師特魯斯提（Jim Trusty）則表示：「我們了解聯盟於2023年進行過調查，該調查結果認定洛齊爾沒有任何不當行為，我們有信心正在進行的政府機關調查，將得出相同結論。」

現年30歲的洛齊爾目前的4年9625萬美元合約還剩1年半，他生涯拿過3張合約，總值約1.61億美元。

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