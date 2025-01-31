NBA／「閃電俠」韋德驚傳曾經罹癌 動手術切除40%右腎

名人堂球星「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）最近在播客節目上自曝曾經罹癌，前年12月醫生切除他40%右腎。

韋德2018-19賽季結束後選擇退休，16年職業生涯有15年效力熱火，幫熱火奪下3座總冠軍。韋德的總得分、助攻、抄截、出賽場次和上場時間都是熱火隊史第1，不只入選名人堂，熱火球團先前也為他打造雕像。

韋德近日在播客節目中提到，自己曾出現胃部和泌尿問題，他接受全身掃描後發現右腎有腫瘤，多名醫生建議他接受手術，後來在2023年12月動刀切除。

醫生切除40%右腎，術後檢測證實該腫瘤為惡性，對於這段經歷，韋德直呼：「感謝上天，還好我選擇動手術。」

韋德坦言這是他人生中的低谷，「這是第一次我的家人、父親、孩子們看到我這麼脆弱。那一刻，可能是我人生中最虛弱的時候，我真的很掙扎。身為一個男人，你永遠不希望家人看見你軟弱的一面，不想被認為是脆弱的，也不想讓別人看見你最無助的時刻，但我不得不接受。」