NBA／布朗尼攻生涯新高5分罰球獲MVP呼聲 湖人教頭：他習慣了

湖人隊今天以134：96大勝巫師隊，在比分早早拉開情況下，「詹皇之子」布朗尼（Bronny James）打滿第4節，攻下生涯新高5分，站上罰球線時獲得「MVP」呼聲，反倒成為此役話題。

詹姆斯（LeBron James）此役首節攻下11分，帶領湖人取得42：29海量領先，全場最多握有42分優勢，最終以38分之差賞給巫師本季第二度16連敗。

湖人3人進帳雙位數得分，詹姆斯寫意攻下全場最高的24分、11助攻，八村壘挹注22分，米爾頓（Shake Milton）8投7中、也進帳21分。

在勝負早早底定情況下，布朗尼打滿第4節，6投1中、3罰俱中，攻下生涯新高5分。湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）評價布朗尼此役表現，他表示，「他今晚有幾記不錯的傳球，防守上也有好表現，這對所有年輕選手來說就像堆積木，而今晚對他會是正面的累積。」

至於來自觀眾席上的MVP呼聲，瑞迪克說：「他的一生都有許多雙眼睛注視著他，他已經習慣了。」他也回憶起自己剛進NBA前一、兩年時，上場時間也不多，「當時第4節比分拉開時，奧蘭多球迷也會喊『我們要JJ』。」他說布朗尼面對這些關注一直做得很好，「他會持續成長。」