聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／湖人布朗尼上演「拉桿2+1」好球！巫師球迷高喊：MVP
湖人隊今天在客場以134：96血洗巫師隊，華盛頓球迷卻展現超越勝負的感動，當湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）完成「拉桿2+1」好球時，歡呼聲響徹整座球場。
巫師是本季聯盟戰績最差的球隊，儘管湖人主力長人戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣，但巫師3節打完就落後35分，末節淪為垃圾時間。
布朗尼打滿第4節，6投1中，罰球3中3，拿到5分2籃板2助攻，外帶1抄截。比賽時間剩3分鐘左右時，布朗尼左側切入，面對長人協防他展現驚人腰力，硬是拉桿打進2分，還獲1次罰球。儘管是客場作戰，布朗尼仍得到球迷們歡呼，詹姆斯也握拳慶祝。布朗尼隨後還和中鋒克洛科（Christian Koloko）完成空中接力，再度嗨翻全場。
比賽尾聲布朗尼站上罰球線時，球迷們紛紛高喊「MVP（最有價值球員）」。
詹姆斯全場得到24分11助攻，八村壘（Rui Hachimura）攻下22分，替補後衛米爾頓（Shake Milton）砍進22分。
巫師團隊命中率只有31.9%，波爾（Jordan Poole）拿下全隊最高的19分。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言