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NBA／湖人布朗尼上演「拉桿2+1」好球！巫師球迷高喊：MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼(右)。 法新社
布朗尼(右)。 法新社

湖人隊今天在客場以134：96血洗巫師隊，華盛頓球迷卻展現超越勝負的感動，當湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）完成「拉桿2+1」好球時，歡呼聲響徹整座球場。

巫師是本季聯盟戰績最差的球隊，儘管湖人主力長人戴維斯（Anthony Davis）因傷缺陣，但巫師3節打完就落後35分，末節淪為垃圾時間。

布朗尼打滿第4節，6投1中，罰球3中3，拿到5分2籃板2助攻，外帶1抄截。比賽時間剩3分鐘左右時，布朗尼左側切入，面對長人協防他展現驚人腰力，硬是拉桿打進2分，還獲1次罰球。儘管是客場作戰，布朗尼仍得到球迷們歡呼，詹姆斯也握拳慶祝。布朗尼隨後還和中鋒克洛科（Christian Koloko）完成空中接力，再度嗨翻全場。

比賽尾聲布朗尼站上罰球線時，球迷們紛紛高喊「MVP（最有價值球員）」。

詹姆斯全場得到24分11助攻，八村壘（Rui Hachimura）攻下22分，替補後衛米爾頓（Shake Milton）砍進22分。

巫師團隊命中率只有31.9%，波爾（Jordan Poole）拿下全隊最高的19分。

Bronny James LeBron James 巫師 湖人

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