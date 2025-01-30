NBA／米契爾飆34分一路輾壓熱火 騎士重奪全聯盟龍頭地位

東區第一騎士隊日前遭遇本季首度3連敗低潮之後，於上役打敗活塞，今天再以126：106戰勝熱火隊拉出2連勝，這場比賽騎士隊從未落後過，一路領先到終場，主力球員米契爾(Donovan Mitchell)攻下34分居全場之冠成為焦點；此外隨著今天西區第一雷霆終場遭勇士逆轉吞敗，騎士以38勝9負，勝率0.809，再度超前雷霆37勝9負，重奪全聯盟龍頭寶座。

此役米契爾本賽季的第14場30分比賽，也是他最近7場比賽中的第場30分以上得分表現。他的火力再次為騎士隊提供了強大的支持。除了米契爾，莫布里(Evan Mobley)也有出色表現，貢獻了22分和15個籃板，為球隊提供了內線的支援，艾倫(Jarrett Allen)則取得了12分和10個籃板的雙10成績。

熱火隊方面，赫洛(Tyler Herro)、洛齊爾(Terry Rozier)各砍下了22分，但這並不足以改變比賽的局勢。阿德巴約(Bam Adebayo)則貢獻了21分，但在籃板球上被騎士隊全面壓制，以35比47落後，這也是他們未能贏得比賽的主要原因之一。

騎士隊的防守仍然堅韌，當他們將對手限制在116分以下時，他們的戰績提升至29勝2負。此外，騎士隊前三節過後領先的情況下保持著100%的勝率，不給對手任何逆轉機會，這場比賽也不例外，拉出33勝0敗戰績。

比賽關鍵時刻發生在第四節初，當熱火將比分差縮小至8分時，騎士隊立即回應，打出一波7：0的小高潮，迅速拉開分差。米契爾在剩下10分15秒時命中三分球，將比分拉開至101：86，騎士隊從此牢牢控制比賽局勢。

這場勝利是騎士隊本賽季第6場全場領先的勝利，也是他們首度在客場取得如此勝利。對於熱火來說，這已是本賽季第4次在沒有領先的情況下結束比賽。