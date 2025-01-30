快訊

嘉義地震驚傳曾文水庫「蔣公銅像」被震倒 整座沉沒消失在水中

財神爺到！「這家」彩券行超旺 刮出第2個2000萬大紅包

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。路透
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。路透

西區龍頭雷霆隊今天面對排名第11的勇士隊，縱使雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂攻52分，但擋不住下半場甦醒的柯瑞（Stephen Curry），勇士隊弭平最多14分的落後，反以116：109逆轉勝。

雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）上半場14投9中，攻下31分創個人半場得分新高，外加3籃板、3助攻，一度取得14分領先，中場時以58：48領先勇士隊。

然而第3節勇士隊上半場3分球2投0中的柯瑞（Stephen Curry）突然甦醒，該節3分球3投2中，一度反取得5分領先，雷霆隊進攻突然當機，表現勇猛的亞歷山大直到剩下5分59秒時才投進該節第1球，在後段追分才能夠以平手進入第4節。

末節又是柯瑞的3分球開啟勇士隊攻勢，雙方前段一度打得糾纏，不過柯瑞投進該節第2顆3分球後，帶動勇士隊打出一波9：2攻勢，就此領先到最後。

上半場只攻下4分的柯瑞，靠著下半場三分球8投5中，最終仍舊取得21分；勇士一共5人得分達雙位數，維金斯（Andrew Wiggins）也投進5顆三分球、攻下全隊最高的27分，替補的魯尼（Kevon Looney）也攻下先發等級的18分。

柯瑞此戰將生涯得分累積至24515分，超越擇艾倫（Ray Allen）的24505成為NBA得分榜史上第27名，他對此表示，這就是自己存在這裡的意義，而今天能夠逆轉關鍵在第3節，球隊任何時刻都想著要贏球，這場也有很多隊友跳了出來。

延伸閱讀

NBA／柯瑞、格林都休 勇士施羅德轟新高賞爵士7連敗

NBA／柯瑞寫新里程加板凳狂轟83分 勇士輕取公牛重返5成勝率

NBA／柯瑞稱荷蘭中鋒波斯特是解方 勇士主帥：會給上場時間

NBA／亞歷山大狂飆新高54分 雷霆戰績追平龍頭騎士

相關新聞

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

西區龍頭雷霆隊今天面對排名第11的勇士隊，縱使雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂攻52...

NBA／祖巴茲本季第2次雙20 險與溫班亞瑪爆衝突

美國職籃NBA快艇隊今天以128：116擊敗馬刺隊，快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）狂攻21分外加22次籃板，締...

NBA／總裁席佛提每節縮為10分鐘 反對者：百分百會毀了聯盟

據報導，NBA總裁席佛(Adam Silver)於接受採訪時，表示他思考聯盟如何做出改革時，一直在想一件事就是要把每一節比賽縮短為10分鐘，「我是四節每節10分鐘的支持者，這會是一項很重大的變革，雖不

NBA／主席想改打40分鐘比賽 教頭反對：別變馬戲團

美國職籃NBA一場比賽打48分鐘從78年前創立以來就是如此，不過聯盟主席席佛（Adam Silver）今天提出新的想法，...

NBA／強森肩傷提前報銷 老鷹拚季後賽難度提升

NBA老鷹隊前鋒強森（Jalen Johnson）因左肩盂唇撕裂傷，預計下周將進行手術，也代表賽季提前報銷，球隊今天宣布...

NBA／輸給雙星缺陣76人 詹姆斯：少戴維斯很難打

湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）今天出戰76人隊打不滿一節就退場，湖人也從他退場前的領先到最終104：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。