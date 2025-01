NBA／主席想改打40分鐘比賽 教頭反對：別變馬戲團

美國職籃NBA一場比賽打48分鐘從78年前創立以來就是如此,不過聯盟主席席佛(Adam Silver)今天提出新的想法,讓比賽從每節12分鐘改為10分鐘,一場40分鐘的比賽或許也不錯。

「當我們放眼世界籃球,NBA是唯一打48分鐘的聯賽。」席佛在接受電視節目《The Dan Patrick Show》訪問時表示:「而我是4節各10分鐘的擁護者,不太確定其他人怎麼想,先把紀錄那些放在一邊,我認為一場比賽在2小時結束更符合現代收視習慣。」

NBA Commissioner Adam Silver floats the idea of changing the game from 12 to 10 minute quarters #NBA pic.twitter.com/ymajYHTgi4