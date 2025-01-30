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NBA／主席想改打40分鐘比賽 教頭反對：別變馬戲團

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
尼克錫柏杜反對比賽時間縮短。 美聯社
尼克錫柏杜反對比賽時間縮短。 美聯社

美國職籃NBA一場比賽打48分鐘從78年前創立以來就是如此，不過聯盟主席席佛（Adam Silver）今天提出新的想法，讓比賽從每節12分鐘改為10分鐘，一場40分鐘的比賽或許也不錯。

「當我們放眼世界籃球，NBA是唯一打48分鐘的聯賽。」席佛在接受電視節目《The Dan Patrick Show》訪問時表示：「而我是4節各10分鐘的擁護者，不太確定其他人怎麼想，先把紀錄那些放在一邊，我認為一場比賽在2小時結束更符合現代收視習慣。」

NBA在現行1節打12分鐘的規則下，本季場均比賽時間是2小時16分，而根據ESPN調查，過去15個球季也幾乎都是差不多的比賽時間。

席佛會有這番談話主要是回應主持人詢問未來NBA可能會有什麼改變？另外席佛也提及，正在思考比賽最後2分鐘犯規時，在3分線的投籃只能罰2球。

今年在紐約對戰的尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）、金塊主帥馬龍（Michael Malone）都不愛聽到這項轉變。

「我比較傳統一點，我厭惡看到此事。」錫伯杜指出，縮短比賽時間對於聯盟的紀錄影響甚鉅；而馬龍則表示自己雖然肯定聯盟關注收視率的用心，「但我不希望改成1節打10分鐘、不想要有4分球，不要因為收視率就變成玲玲馬戲團，這項運動是有偉大傳統的。」

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