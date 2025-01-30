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NBA／強森肩傷提前報銷 老鷹拚季後賽難度提升
NBA老鷹隊前鋒強森（Jalen Johnson）因左肩盂唇撕裂傷，預計下周將進行手術，也代表賽季提前報銷，球隊今天宣布這項不幸消息，不過預計下個賽季強森就能滿血歸隊。
強森本季出戰36場比賽，場均繳出18.9分、10籃板和5助攻，皆為生涯新高，其中場均籃板是全隊最高；失去強森對於爭取東區季後賽資格的老鷹隊來說是一大重創，他們近期吞下一波6連敗，目前戰績22勝25敗排名東區第9。
強森是在美國時間1月23日對上暴龍隊的比賽中，因為嘗試封阻巴恩斯（Scottie Barnes）的上籃而受傷，之後缺席了3場比賽，而在這之前他也曾因右肩發炎而缺席過6場比賽。
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