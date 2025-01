NBA／總裁席佛提每節縮為10分鐘 反對者：百分百會毀了聯盟

據報導,NBA總裁席佛(Adam Silver)於接受採訪時,表示他思考聯盟如何做出改革時,一直在想一件事就是要把每一節比賽縮短為10分鐘,「我是四節每節10分鐘的支持者,這會是一項很重大的變革,雖不確定其他人是否會這麼想,但隨著時間會有更多人去討論這件事。」不過,此言一出,立馬有反對者形容席佛是,「零籃球知識、百分百會毀了聯盟」。

NBA Commissioner Adam Silver floats the idea of changing the game from 12 to 10 minute quarters #NBA pic.twitter.com/ymajYHTgi4

席佛在接受「The Dan Patrick Show」節目採訪時表示,提出縮減各節比賽時間是有兩個原因,一來與國際籃球接軌,NBA是唯一比賽時間為48分鐘的聯盟,奧運和大學籃球比賽的時長均為40分鐘(NCAA籃球比賽為兩個20分鐘半場),「因為籃球比賽是如此全球化,隨著時間的演進,希望看到創建一套更加一致的規則。」

另一點則是電視轉播,他指出雖現場球迷並不擔心縮短比賽時間,但持續兩個多小時的比賽不太適合電視轉播,「我認為一場比賽約兩小時更符合現代電視習慣。」最後他還提出說,這樣可以讓球員體力負荷減少,NBA自2023年起就對球員輪休進行罰款,若能縮短比賽時間,相當於82場季賽的比賽時間將減少656分鐘,約等於超過16場40分鐘的比賽,這樣有助於改善球員輪休問題。

但反對者卻認為這麼做會毀了聯盟,「Hater Central」在X推文表示,「席佛,0籃球知識、99%壞主意、100%太多收費觀賞比賽(League Pass Games)、100毀了聯盟,趁來得及之前,盡快把這個外星人(E.T.)趕出我們引以為傲的聯盟。」

Adam Silver:



0 Basketball Knowledge

99% Bad Ideas

100% Too Many League Pass Games

100% Ruining the League



GET E.T. AWAY FROM OUR GLORIOUS LEAGUE BEFORE IT’S TOO LATE 🙏🙏🙏 https://t.co/kTFSJy56c5 pic.twitter.com/b3ZdgXBVNw