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NBA／總裁席佛提每節縮為10分鐘 反對者：百分百會毀了聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
席佛提出NBA比賽各節縮短為10分鐘建議。 路透
席佛提出NBA比賽各節縮短為10分鐘建議。 路透

據報導，NBA總裁席佛(Adam Silver)於接受採訪時，表示他思考聯盟如何做出改革時，一直在想一件事就是要把每一節比賽縮短為10分鐘，「我是四節每節10分鐘的支持者，這會是一項很重大的變革，雖不確定其他人是否會這麼想，但隨著時間會有更多人去討論這件事。」不過，此言一出，立馬有反對者形容席佛是，「零籃球知識、百分百會毀了聯盟」。

席佛在接受「The Dan Patrick Show」節目採訪時表示，提出縮減各節比賽時間是有兩個原因，一來與國際籃球接軌，NBA是唯一比賽時間為48分鐘的聯盟，奧運和大學籃球比賽的時長均為40分鐘(NCAA籃球比賽為兩個20分鐘半場)，「因為籃球比賽是如此全球化，隨著時間的演進，希望看到創建一套更加一致的規則。」

另一點則是電視轉播，他指出雖現場球迷並不擔心縮短比賽時間，但持續兩個多小時的比賽不太適合電視轉播，「我認為一場比賽約兩小時更符合現代電視習慣。」最後他還提出說，這樣可以讓球員體力負荷減少，NBA自2023年起就對球員輪休進行罰款，若能縮短比賽時間，相當於82場季賽的比賽時間將減少656分鐘，約等於超過16場40分鐘的比賽，這樣有助於改善球員輪休問題。

但反對者卻認為這麼做會毀了聯盟，「Hater Central」在X推文表示，「席佛，0籃球知識、99%壞主意、100%太多收費觀賞比賽(League Pass Games)、100毀了聯盟，趁來得及之前，盡快把這個外星人(E.T.)趕出我們引以為傲的聯盟。」

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